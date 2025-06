Pizzata post Resegup 2025: tradizione rispettata per il team Bar Vitali-Pizzeria del Corso

In tanti al consueto appuntamento conviviale che si è svolto ieri sera, lunedì

LECCO – Anche nel 2025 non è mancato il consueto appuntamento post-ResegUp per il numeroso team Bar Vitali-Pizzeria del Corso, che si è riunito ieri sera, lunedì, presso la Pizzeria del Corso per celebrare in compagnia la 14^ edizione della skyrace lecchese, dispuitata sabato 7 giugno.

Un gruppo numeroso e affiatato ha preso parte alla serata, insieme a Romeo Vassena (Bar Vitali) e Antonello Manca (Pizzeria del Corso). Assente giustificato il sindaco Mauro Gattinoni, storica ‘maglia verde’ del team, che anche quest’anno ha portato a termine la ResegUp.

Atmosfera conviviale, sorrisi e brindisi hanno caratterizzato la serata, già con lo sguardo rivolto all’edizione 2026, perché la ResegUp – come la pizzata che la segue – è ormai una tradizione che unisce sport e amicizia.