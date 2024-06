Tradizionale momento del team dopo la skyrace

LECCO – Pizzata post ResegUp per il team Bar Vitali-Pizzeria del Corso che ha partecipato numeroso alla 13^ edizione della skyrace andata in scena lo scorso 1° giugno.

Lunedì 3 giugno il gruppo di amici – tra cui il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, da anni ‘maglia verde’ del team – si è trovato come da tradizione presso la Pizzeria del Corso per una mangiata e una serata in compagnia, aspettando naturalmente la prossima ResegUp!