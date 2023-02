Plastic Free e scout insieme per ripulire dalla plastica le sponde del lago

Oltre 60 persone si sono ritrovate stamattina in piazza Cermenati

“E’ molto bello perché oggi, insieme agli scout, siamo davvero in tanti”

LECCO – Oltre 60 persone si sono ritrovate oggi, 19 febbraio, in piazza Cermenati a Lecco per una mattinata di “clean up”, un’iniziativa di raccolta di rifiuti e di pulizia sulle sponde del lago promossa Plastic Free Odv Onlus con il patrocinio del comune di Lecco. L’evento ha visto l’ampia adesione del Gruppo Scout Agesci Lecco 1.

“Plastic Free Onlus è una associazione nata nel giugno 2019 a livello nazionale che si sta espandendo anche in altri paesi all’estero. E’ partito dal Centro Sud Italia principalmente per il problema della plastica sulle spiagge con tutte le conseguenze connesse – ha spiegato Barbara Cavanna referente provinciale per Lecco e Sondrio -. Tra i nostri obiettivi, oltre alle raccolte di rifiuti, c’è anche quello di sensibilizzare le persone sull’utilizzo delle plastiche monouso, perché tutti i rifiuti che vengono abbandonati sul territorio finiscono nei corsi d’acqua con gravi conseguenze per l’ambiente. Un problema paragonabile al cambiamento climatico. Facciamo sensibilizzazione nelle scuole e se ci fosse qualcuno interessato organizziamo incontri tarati per studenti di elementari, medie e superiori”.

Tra i partecipanti anche Antonio Rossi, ex sottosegretario di Regione Lombardia: “Sono qui, anche se non portò fermarmi tutta la mattina, perché credo che sia una iniziativa giusta. Seguo l’attività di Plastic Free e oggi ho avuto l’opportunità di partecipare”.

Divisi in gruppo i partecipanti hanno raccolto i rifiuti presenti sulle sponde del centro di Lecco con il supporto degli scout e dei cittadini che si sono iscritti all’evento. Giovani al lavoro fianco a fianco con persone più mature per il bene dell’ambiente: “Stamattina siamo in tanti e devo dire che questo è molto bello!”