Plastic Free. Nel 2025 oltre 57 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi in Lombardia

50 i Protocolli d’Intesa firmati con Comuni lombardi, 12 in provincia di Lecco

Una base solida su cui costruire nuovi traguardi per il 2026, all’insegna della partecipazione, della concretezza e dell’impegno civico

LECCO – Plastica rimossa dall’ambiente, studenti sensibilizzati, Comuni virtuosi e nuove reti di collaborazione. Anche in Lombardia il 2025 è stato un anno di crescita concreta per Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Un anno che ha visto consolidarsi la presenza dell’associazione su tutto il territorio regionale, con numeri in crescita e una partecipazione sempre più attiva delle comunità locali.

Nel 2025, Plastic Free ha organizzato 2.081 appuntamenti di pulizia ambientale in tutta Italia, coinvolgendo 53.487 volontari e rimuovendo 575.413 chilogrammi di plastica e rifiuti. Ha inoltre realizzato 939 eventi nelle scuole raggiungendo 78.161 studenti, firmato 526 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e riconosciuto 122 Comuni Plastic Free.

A livello internazionale, l’associazione ha ottenuto l’accreditamento presso l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, partecipando ai negoziati globali contro l’inquinamento da plastica a Ginevra (agosto) e a Nairobi (dicembre). Sul fronte scientifico, è stato avviato un progetto in collaborazione con l’Università San Raffaele di Roma e l’IRCCS San Raffaele – Roma per studiare gli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano, sostenuto grazie a 25.000 euro raccolti attraverso banchetti e iniziative locali.

“Sono felice dei risultati raggiunti in Lombardia nel 2025 – commenta Matteo Bignardi, referente regionale –. È stato un anno che ha visto crescere il numero di eventi, di studenti sensibilizzati, di cittadini coinvolti e di referenti attivi. Molte province hanno rafforzato la propria presenza sul territorio, generando un effetto moltiplicatore che ha portato nuovi ingressi e nuovi protocolli con le amministrazioni. Questo testimonia un impegno costante e trasversale, da parte dei volontari e delle istituzioni. E il nostro obiettivo è proprio questo: attivare le comunità, rafforzare la rete e far sì che la sostenibilità sia una priorità condivisa”.

Nel dettaglio, nel 2025 in Lombardia si sono svolti 554 appuntamenti ambientali, tra clean up (253), raccolte mozziconi (15), passeggiate ecologiche (54) ed eventi pubblici. Le attività hanno coinvolto 7.278 volontari e portato alla rimozione di 57.196,85 chilogrammi di plastica e rifiuti. I momenti di sensibilizzazione hanno raggiunto 2.058 cittadini e ben 12.418 studenti grazie a 173 iniziative nelle scuole.

A livello istituzionale, sono 50 i Protocolli d’Intesa firmati con Comuni lombardi. Le adesioni si distribuiscono capillarmente sul territorio: 12 in provincia di Lecco, 9 nel Pavese, 7 a testa per Bergamo, Milano e Monza e Brianza, 3 nel Bresciano, 2 a Mantova e Varese, e 1 in provincia di Como. Un quadro che evidenzia un coinvolgimento crescente e strutturato in tutte le aree della regione.

I 10 Comuni Plastic Free della Lombardia confermano la solidità di questo percorso: Bergamo, Gussago in provincia di Brescia, Borgo Virgilio nel Mantovano, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio e Milano in provincia di Milano, Lissone, Villasanta e Vimercate in provincia di Monza e della Brianza, e Pavia per l’omonima provincia. Un risultato che mostra come l’attenzione alla sostenibilità stia coinvolgendo realtà metropolitane, centri di medie dimensioni e piccoli Comuni.

Cresce anche il numero delle amministrazioni che hanno approvato ordinanze per il divieto di rilascio in aria di palloncini, oggetti dannosi per la fauna e altamente inquinanti. In Lombardia sono otto i Comuni che hanno già adottato il provvedimento: Barzana, Borgo Virgilio, Angera, Brugherio, Monza, Montevecchia, Cernusco sul Naviglio e Ornago.

Un 2025 ricco di numeri, relazioni e risultati, che per Plastic Free Lombardia rappresenta una base solida su cui costruire nuovi traguardi per il 2026, all’insegna della partecipazione, della concretezza e dell’impegno civico.