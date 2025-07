Pnrr, alla Provincia di Lecco oltre 930 mila euro per una pubblica amministrazione “più digitale”

La Provincia è risultata quarta in graduatoria su 32 domande finanziate

LECCO – Il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a ripartire le somme per il finanziamento dei progetti delle Province per la migrazione al cloud dei loro dati e servizi.

La Provincia di Lecco ha presentato la propria candidatura al finanziamento Pnrr misura 1.2 “Abilitazione al Cloud – Province e città metropolitane – aprile 2025”, ottenendo 931.712 euro e risultando quarta in graduatoria su 32 domande finanziate.

“Esprimiamo grande soddisfazione per questo finanziamento che ci consentirà di proseguire nel percorso di digitalizzazione e modernizzazione dei nostri servizi e delle nostre attività – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato al Cst Luca Caremi – Il nostro obiettivo è quello di costruire quotidianamente una pubblica amministrazione più moderna, efficace ed efficiente, al servizio dei cittadini, dei Comuni, degli enti, delle scuole e delle imprese del territorio”.

Le risorse ottenute dalla Provincia di Lecco consentiranno di finanziare le seguenti attività:

Gestione documentale: creazione di un nuovo sistema documentale per la digitalizzazione dell’archivio del servizio Collocamento mirato e fasce deboli del Centro per l’impiego

Produttività individuale e Collaboration: attività già parzialmente realizzata con l’utilizzo del sistema documentale e di collaborazione basato su Microsoft SharePoint

Trasparenza, Privacy e Controlli interni: attività già realizzata utilizzando il portale per le procedure per segnalazione illeciti Whistleblowing

Autorizzazioni: attività già realizzata sul nuovo portale Geo.works relativo alla semplificazione e digitalizzazione di autorizzazioni e nullaosta sulle strade provinciali

Edilizia scolastica: attività già realizzata con la piattaforma Nettare21 per la gestione, manutenzione e apertura segnalazioni relativamente agli edifici scolastici e fabbricati provinciali