Dalla realizzazione di nuovi edifici scolastici alle riqualificazioni

Una ventina di progetti lecchesi ‘candidati’ per i fondi straordinari del Pnrr

LECCO – Sono state diffuse in serata da Regione Lombardia le graduatorie dei progetti presentati da Comuni e Province che costituiscono l’elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica della Regione e concorreranno dunque per i finanziamenti dei bandi PNRR emanati dal Ministero dell’Istruzione.

Per l’area del lecchese sono oltre una ventina i progetti ammessi, sette dei quali presentati dalla Provincia per gli istituti superiori, altri dai Comuni per la riqualificazione delle scuole primarie o la realizzazione di nuovi edifici scolatici, asili e mense.

Nei prossimi giorni, Regione Lombardia pubblicherà anche le graduatorie relative ai progetti costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole d’infanzia (fascia 3-5 anni) e ai progetti di palestre e impianti outdoor delle scuole.

Nel frattempo, ecco l’elenco degli interventi di cui l’area lecchese ha fatto richiesta di finanziamenti (Ente, opera, finanziamento ammissibile)

Provincia di Lecco

Istituto Fumagalli a Casatenovo. interventi di riqualificazione: demolizione e ricostruzione corpo palestra con relative aule e corpo prefabbricato: 6.750.000,00 €

I.I.S. Rota a Calolziocorte. Interventi di riqualificazione: efficientamento energetico – lotto 1 3.600.000,00 €

I.I.S. Bovara a Lecco. Interventi di riqualificazione: efficientamento energetico – lotto 1 6.650.000,00 €

I.I.S. Fiocchi a Lecco. interventi di riqualificazione: miglioramento sismico – lotto 1. 12.910.000,00 €

I.I.S. Vigano’ a Merate. Interventi di riqualificazione: miglioramento sismico istituto scolastico. 9.200.000,00 €

I.I.S. Parini a Lecco. interventi di riqualificazione: miglioramento sismico – lotto 1 istituto scolastico. 14.360.000,00 €

I.I.S. Bachelet a Oggiono. interventi di riqualificazione: miglioramento sismico – lotto 1 istituto scolastico. 8.300.000,00 €

Comuni

Calco_ miglioramento sismico e efficientamento energetico scuola 3.796.101,49 €

Mandello_ demolizione e ricostruzione della scuola primaria Sandro Pertini sita in via N. Sauro 12.380.000,00 €

Barzanò_ efficientamento energetico e messa in sicurezza scuola dell’infanzia di via l. Da Vinci, 518.357,31 €

Valmadrera:

intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola elementare “Giacomo Leopardi” 1.780.000,00 €

intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola secondaria di primo grado “Lucio Bruno Vassena” 1.190.000,00 €

intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola per l’infanzia in localita’ Caserta “Paolo v” 2.300.000,00 €

intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola dell’infanzia “carlo collodi” 1.250.000,00 €

intervento di realizzazione di un nuovo asilo nido 1.500.000,00 €

Lecco_ manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edifici di proprietà comunale – scuola primaria G. Carducci 1.958.250,00 €

Montevecchia_ lavori di messa in sicurezza finalizzati al miglioramento sismico dell’edificio scolastico di via del Fontanile 350.000,00 €

Dervio_ intervento di messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica della scuola primaria 3.000.000,00 €

Calco_ miglioramento sismico e efficientamento energetico presso la scuola secondaria di primo grado di via Volta 1.972.866,56 €

Colico

demolizione e ricostruzione dell’edificio ex Seminario presso il nuovo campus scolastico per la realizzazione di uffici amministrativi, archivio e altri servizi scolastici 4.782.000,00 €

interventi di efficientamento energetico per l’edificio dell’asilo comunale di Curcio 1.209.000,00 €

Osnago_ lavori di costruzione asilo nido 882.600,00 €

Cassago Brianza_ realizzazione di ampliamento della mensa scolastica – scuola primaria 120.000,00 €

Barzago_ lavori di realizzazione della mensa scolastica presso la scuola primaria “A.Pulici” in ampliamento dell’edificio esistente 985.283,00 €