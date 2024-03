Polemica battelli ‘dimezzati’: “Riduzione temporanea legata a una manutenzione”

Con l’orario primaverile le corse per Bellagio dimezzate da sei a tre: “Così si uccide il turismo”

La risposta di Navigazione Lago di Como: “Riduzione temporanea legata ad una manutenzione, nessuna volontà di penalizzare il ramo lecchese”

LECCO – Le corse festive da Lecco a Bellagio, con l’entrata in vigore dell’orario primaverile saranno dimezzate da sei a tre: a renderlo noto non senza polemiche il consigliere regionale FdI Giacomo Zamperini che, insieme ai sindaci dei comuni rivieraschi, si è schierato contro la decisione di Navigazione annunciando anche una mozione in consiglio regionale per chiedere di regionalizzare il servizio. A ‘spegnere’ il fuoco è intervenuta la Navigazione Lago di Como che ha precisato come la riduzione delle corse sia temporanea e legata alla manutenzione di un’imbarcazione.

Ma andiamo con ordine. La polemica è esplosa nella giornata di ieri con l’annuncio da parte di Navigazione Laghi di una riduzione delle corse estive sulla tratta Lecco-Bellagio con l’entrata in vigore dell’orario primaverile (25 marzo-26 maggio). Nello specifico da sei le corse diventeranno tre.

Zamperini: “Regionalizzare il servizio di navigazione”

Ad insorgere per primo il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini, che ha commentato: “L’annuncio della riduzione delle corse rappresenta la scarsa attenzione prestata al ramo lecchese del Lario, depositerò una mozione in Consiglio Regionale per chiedere a Regione Lombardia di intraprendere ogni azione utile affinché sia regionalizzato il servizio. Occorre subito un servizio di prossimità, capace di supportare la nostra provincia nella sua vocazione turistica e nella intermobilità, anche in vista delle Olimpiadi 2026 e con lo sguardo rivolto ad un futuro eco-sostenibile ed innovativo che preveda battelli elettrici oppure alimentati ad idrogeno, e bigliettazione elettronica ed online, scongiurando quegli affollamenti tipici degli sportelli durante la stagione turistica”.

La polemica dei sindaci: “Così si uccide il turismo”

Sulla questione sono intervenuti, piccati, anche i sindaci di alcuni comuni rivieraschi, tra cui Riccardo Fasoli (Mandello) e Stefano Cassinelli (Dervio): “Mi sento preso in giro. Settimane di proclami sul potenziamento futuro ed il primo risultato è una riduzione del servizio” il commento di Fasoli.

“Il Comune di Dervio con la variante Pgt ha creato le condizioni, richieste da Navigazione, per cui potranno ormeggiare due battelli, avere alloggi per personale navigante e fare rifornimento alle imbarcazioni – ha aggiunto Cassinelli – da ormai tre anni è stata fatta Variante e approvato progetto di Navigazione che serve per potenziamento servizio su Alto Lago. Purtroppo, i lavori non hanno mai preso avvio. Così si uccide lo sviluppo turistico“.

“La notizia della riduzione delle corse dimostra che alle parole non sempre seguono i fatti. Già nel 2022, come amministratori di Fratelli d’Italia, avevamo presentato una mozione nel Consigli Comunali dimostrando grande attenzione al tema. Oggi più di allora, sono convinto che in tocchi ai nostri rappresentanti farsi capo del problema e ottenere risultati concreti, come già stanno dimostrando” ha dichiarato Luca Liberi, Consigliere comunale di Bellano e Dirigente di Fratelli d’Italia.

La risposta di Navigazione Lago di Como: “Tanto rumore per nulla”

Sul caso è intervenuta con una nota Navigazione Lago di Como per mezzo del Gestore Governativo Dott. Pietro Marrapodi: “Navigazione Laghi non è avvezza alle polemiche e dunque andiamo direttamente al cuore della questione: l’impegno assunto dalla Direzione di Como nell’ambito dello scorso tavolo territoriale presso la Provincia di Lecco resta invariato. Già dalla scorsa stagione primaverile 2023 abbiamo implementato il servizio sul ramo di Lecco ed è un punto dirimente per il sottoscritto lavorare affinché si proceda nel corso degli anni a venire con un upgrade, vale a dire un servizio strutturale anche per la sponda lecchese. L’orario al quale le polemiche di queste ore fanno riferimento è provvisorio dato dalla necessità di una manutenzione per il Piroscafo storico Concordia. Già dalla prossima settimana, con le verifiche tecniche alla mano mi auguro si possa tornare al servizio comunicato precedentemente. Avremmo avuto a cuore di informare il territorio nella conferenza stampa già programmata per lunedì 25, e ribadire che non vi è nessun taglio di corse o alcuna volontà di penalizzazione del ramo di Lecco da parte nostra. Tanto rumore per nulla”.