Polemica sull’antenna di Villa Vergano, l’assessore: “Disponibili al confronto”

L’assessore Cristina Tentori interviene sul caso dell’antenna in costruzione a Villa Vergano

In merito alla mancata comunicazione ai cittadini ha dichiarato: “L’esperienza di amministrazione è nuova per tutti noi. Siamo comunque aperti al confronto”

GALBIATE – “Con la saggezza del poi, mi sento di affermare che il Comune, pur in assenza di un obbligo preciso, avrebbe potuto informare la popolazione di Vergano della costruzione dell’antenna telefonica, ma l’esperienza di amministrazione è nuova per tutti noi e pertanto, chi era in possesso delle informazioni, non ha ritenuto di dover procedere con una comunicazione preventiva agli abitanti di Villa Vergano”.

E’ l’assessore alla famiglia e ai servizi sociali del Comune di Galbiate, Cristina Tentori, ad intervenire sulla polemica scoppiata a Villa Vergano per l’installazione di un’antenna telefonica Wind/Tre. Il cantiere, avviato nel mese di gennaio su una collina nella frazione di Vergano, è stato notato dai residenti, venuti così a sapere dell’antenna. “Nessuno ci ha informati di questo progetto” è l’amaro appunto che la comunità di Villa Vergano ha fatto all’amministrazione comunale.

L’assessore Tentori, in risposta, ha scritto una breve lettera ai cittadini rendendosi disponibile ad un incontro per un confronto sul tema: “Nelle scorse settimane diverse persone mi hanno fermato per chiedere informazioni sull’antenna per telefonia cellulare che è in fase di costruzione sopra il paese di Vergano, qualcuno è venuto a suonare il campanello di casa mia e altri si sono incontrati per discutere della problematica. A questi ultimi vorrei dare le stesse risposte che ho potuto dare a chi ha scelto di interrogarmi direttamente su quanto sta succedendo”.

“Dopo la prima segnalazione, sono andata personalmente a fare un sopralluogo nell’area in cui sta sorgendo l’antenna e, avendo rilevato alcune criticità, ho preso appuntamento con il Responsabile del servizio edilizia privata, geom. Riva che, oltre a pianificare un sopralluogo nei giorni seguenti, mi ha fornito una serie di informazioni di cui lo ringrazio e che riporto di seguito in estrema sintesi: l’installazione della nuova stazione radio avviene su un terreno di proprietà privata, la Comunità montana Lario orientale Valle San Martino ha espresso parere favorevole all’installazione e l’Arpa ha ritenuto che il progetto proposto sia in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento. È necessario infine aggiungere che la legislazione nazionale non consente al Comune di vietare la costruzione di tale antenna“.

In merito alla mancata comunicazione ai cittadini l’assessore ha precisato: “Con la saggezza di poi, mi sento di affermare che il Comune, pur in assenza di un obbligo preciso, avrebbe potuto informare la popolazione, ma l’esperienza di amministrazione è nuova per tutti noi e pertanto, chi era in possesso delle informazioni, non ha ritenuto di dover procedere con una comunicazione preventiva agli abitanti di Villa Vergano“.

“Mi rendo disponibile fin da ora ad un confronto costruttivo finalizzato ad individuare possibili strade da percorre per affrontare la problematica evidenziata, tenendo conto che anch’io vivo all’ombra della famigerata antenna” ha concluso l’assessore.