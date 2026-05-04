“Polis To Kids” si chiude con il laboratorio sul vento al campus del Politecnico

Coinvolti 84 alunni delle scuole primarie tra Bosisio Parini, Malnago ed Erve nell’ultimo appuntamento dedicato a scienza e sostenibilità

Tra teoria e prove pratiche con una “galleria del vento”, il progetto avvicina i più giovani ai fenomeni scientifici

LECCO – Si è conclusa con un laboratorio dedicato al vento la settima edizione del mini corso di laurea “Polis, la città sostenibile”, ospitato al campus di Lecco del Politecnico di Milano e realizzato con il sostegno di TIMKEN Italia e del Rotary Club Lecco.

L’ultimo appuntamento, dal titolo “La Forza del Vento”, ha visto la partecipazione di 84 alunni delle classi quinte delle scuole primarie “Italo Calvino” di Bosisio Parini, “S. Pellico” di Malnago e della primaria di Erve. L’iniziativa, come nelle precedenti edizioni, si è posta l’obiettivo di avvicinare i più giovani ai temi della sostenibilità e della scienza attraverso un approccio pratico e coinvolgente.

Accompagnati dai ricercatori Giulia Pomaranzi e Giorgio Frontini del Dipartimento di Meccanica, i bambini hanno approfondito alcuni principi scientifici legati a fenomeni come pressione, forza e comportamenti aerodinamici e idrodinamici, con un linguaggio accessibile ma rigoroso.

Il vento è stato analizzato sia nei suoi effetti positivi, come il volo e la navigazione a vela, sia negli aspetti più critici, in particolare il suo impatto sulle strutture. Alla parte teorica si è affiancata un’attività esperienziale: nel cortile del campus è stata allestita una “galleria del vento” che ha permesso agli studenti di osservare e testare direttamente gli effetti delle correnti su modellini di barche a vela.

I modellini, messi a disposizione da Advensys, hanno consentito ai partecipanti di sperimentare concretamente i concetti appresi, confermando l’efficacia di un approccio didattico basato sull’osservazione e sulla sperimentazione diretta.

Con la conclusione dell’ultimo laboratorio, il percorso entra ora nella fase finale: i partecipanti si preparano alla cerimonia conclusiva al campus lecchese, durante la quale riceveranno un diploma simbolico a coronamento dell’esperienza, che ha valorizzato curiosità e interesse verso la scienza e i temi della sostenibilità.