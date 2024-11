Polis To Kids, torna al campus il percorso universitario più amato dai bambini

Nel corso dell’anno saranno organizzati cinque laboratori pratici presso il campus del Politecnico di Milano

Il tema centrale è la città sostenibile, che viene esplorato in quattro ambiti principali: ambiente, energia, mobilità e persona

LECCO – Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna al Polo territoriale di Lecco Polis – La città sostenibile, il mini-corso di laurea pensato appositamente per i bambini, che anche quest’anno si avvale del sostegno del Rotary Club Lecco e del contributo di Fondazione Cariplo, da sempre attiva sul territorio, promuovendo iniziative di valore culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, ritenute meritevoli di supporto.

Per l’anno scolastico 2024-2025, i protagonisti di Polis saranno 100 alunni di quinta elementare provenienti dalle scuole primarie A. Carducci, Torri Tarelli e C. Battisti. Il programma Polis è una proposta educativa pensata per avvicinare i bambini al mondo della scienza e della tecnologia, stimolando in loro il senso di “cittadinanza responsabile” e incoraggiando lo sviluppo di competenze comunicative e relazionali. Il minicorso di laurea ripercorre le tappe di un vero percorso universitario, con fasi che vanno dall’immatricolazione, alle lezioni, ai laboratori e fino alla discussione della tesi, culminando con la cerimonia di laurea. Il tema centrale è la città sostenibile, che viene esplorato in quattro ambiti principali: ambiente, energia, mobilità e persona.

Nel corso dell’anno scolastico, saranno organizzati cinque laboratori pratici presso il campus del Politecnico di Milano, condotti da esperti e docenti del Politecnico. I laboratori saranno fortemente interattivi e coinvolgeranno i bambini in attività di gruppo, stimolando la loro curiosità e il loro spirito di collaborazione.

Prima di iniziare l’esperienza universitaria, però, le “aspiranti matricole” hanno dovuto compiere alcune pratiche preliminari. Nei giorni scorsi, accompagnati dai loro insegnanti, i bambini hanno visitato il campus portando con sé i loro “POLISoldi” e si sono recati presso la segreteria studenti, dove il personale amministrativo del Polo di Lecco li ha guidati attraverso le procedure di iscrizione ai corsi. A ogni bambino è stato consegnato il libretto universitario, che registrerà la partecipazione a ciascun laboratorio. In occasione dell’immatricolazione, il Prorettore del Polo, prof.ssa Manuela Grecchi, ha accolto le “aspiranti matricole” presentando loro il campus e le attività che vi si svolgono. I bambini, entusiasti, sono già impazienti di iniziare il loro “corso di laurea”.

I laboratori prenderanno il via a novembre, seguendo la stessa struttura delle edizioni precedenti. Ogni incontro inizierà con l’intervento del Sig. Perché, una figura speciale che risponderà alle domande dei bambini e, agli occhi di questi, rappresenterà la magia della conoscenza scientifica. Dopo questa introduzione, i bambini entreranno nel vivo delle attività, avendo l’opportunità di apprendere nuovi concetti, confrontarsi tra loro e con gli adulti, e partecipare a esperimentazioni che metteranno in luce talenti e attitudini che potrebbero non emergere nelle lezioni quotidiane in classe.

Ecco l’elenco dei laboratori di POLIS – la città sostenibile: