PoliSTEM, al Politecnico di Lecco un laboratorio su disegno tecnico e progettazione digitale

Coinvolti 39 studenti delle scuole medie in un’attività di orientamento attivo nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera MITICA

L’iniziativa punta a rafforzare il dialogo tra scuola e mondo produttivo e ad avvicinare i giovani alle competenze STEM

LECCO – Avvicinare i più giovani al mondo della progettazione tecnica e delle professioni dell’ingegneria, creando un ponte concreto tra scuola e impresa. É questo l’obiettivo del laboratorio “Osserva, Disegna, Progetta!”, andato in scena nei giorni scorsi al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, nell’ambito delle attività PoliSTEM del progetto Interreg Italia-Svizzera MITICA.

L’iniziativa ha coinvolto 39 studenti delle classi 2H e 2L dell’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino – IC Lecco 1, plesso “A. Nava”, protagonisti di un’esperienza di orientamento attivo pensata per avvicinarli alle competenze tecnico-scientifiche e alle opportunità professionali offerte dal territorio.

Il laboratorio, dedicato al disegno tecnico e alla progettazione digitale, è stato realizzato in collaborazione con Carsaniga s.r.l. e condotto dal professor Mario Covarrubias, docente del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, insieme a Laura Carsaniga, in rappresentanza dell’azienda. Una sinergia che ha permesso di portare in aula un esempio concreto di applicazione delle competenze tecniche nel contesto produttivo reale.

Ad aprire l’incontro è stato Walter Cortiana, coordinatore del Gruppo Scuola di Confartigianato Imprese Lecco, che ha ricordato l’impegno dell’Associazione sul fronte dell’orientamento, in particolare attraverso l’iniziativa “Aziende Aperte”, inserita nel progetto MITICA e rivolta a studenti e famiglie per far conoscere il tessuto economico lecchese.

Nel corso del laboratorio, gli studenti hanno potuto sperimentare l’utilizzo di strumenti digitali avanzati, in particolare il software Autodesk Inventor, lavorando a partire dall’osservazione diretta di un componente industriale reale. Dopo una prima lezione introduttiva sui fondamenti del disegno tecnico e sulle viste ortogonali, i ragazzi sono stati coinvolti in un’attività pratica di analisi, misurazione e rappresentazione digitale del pezzo, integrando teoria, manualità e creatività.

L’esperienza ha favorito il lavoro di gruppo, l’osservazione critica e lo sviluppo di competenze digitali, rafforzando la consapevolezza del legame tra discipline STEM, progettazione e mondo produttivo. Un esempio concreto dell’approccio promosso dal progetto MITICA, che integra formazione, orientamento e collaborazione con le imprese per ridurre il divario tra competenze scolastiche e competenze richieste dal mercato del lavoro.

Le attività PoliSTEM proseguiranno nei prossimi mesi con nuovi laboratori di orientamento attivo, coordinati scientificamente dal Politecnico di Milano e realizzati in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco e il suo Gruppo Scuola, nell’ambito del partenariato transfrontaliero che coinvolge enti italiani e svizzeri.

Il progetto MITICA è realizzato grazie alla collaborazione di un partenariato transfrontaliero composto da: Polo territoriale di Lecco – Politecnico di Milano (Capofila Italia), Fondazione Agire (Capofila Svizzera), Confartigianato Imprese Lecco, Confartigianato Imprese Lombardia, Fondazione Politecnico di Milano, AITI – Associazione industrie ticinesi eATED – Associazione Ticinese Evoluzione Digitale.