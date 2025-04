PoliSTEM, primo modulo del progetto di orientamento per le scuole medie

Un’iniziativa pensata per avvicinare le nuove generazioni alla scienza e alla tecnologia

Coinvolti 41 studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado “A. Nava” dell’IC Lecco 1

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha dato avvio alla seconda edizione del progetto PoliSTEM – Percorso di orientamento attivo verso le tematiche STEM, un’iniziativa pensata per avvicinare le nuove generazioni alla scienza e alla tecnologia. Il Modulo 1 ha visto il coinvolgimento di 41 studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado del Plesso “A. Nava” dell’Istituto Comprensivo Lecco 1, che hanno partecipato con grande entusiasmo a due giornate di laboratori didattici interattivi che hanno esplorato il mondo della matematica e dell’ingegneria in modo pratico e coinvolgente.

Il primo laboratorio, intitolato “Strutture: forze e segreti”, ha visto la conduzione di Giulio Zani e Marco Rampini, docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano. Durante questo incontro, i partecipanti sono stati guidati alla scoperta dei principi che governano la stabilità degli edifici e delle strutture. Attraverso una lezione teorica, gli studenti hanno esplorato concetti come la resistenza dei materiali e l’importanza delle forme nella progettazione di strutture sicure. Successivamente, i ragazzi hanno lavorato in piccoli gruppi a laboratori pratici in cui hanno realizzato sistemi strutturali in miniatura, utilizzando molle, sfere magnetiche, spago, mollette e componenti modulari in legno e plastica. L’obiettivo era far comprendere come le scelte progettuali e le forze che agiscono su una struttura possano influenzare la sua stabilità, incoraggiando la creatività e il pensiero critico nella progettazione di soluzioni innovative.

Il secondo laboratorio, “Matematica in gioco”, condotto dalla prof.ssa Monica Conti del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano e dalle prof.sse Paola Morando e Maria Luisa Spreafico, dell’Università degli Studi di Milano, ha mostrato come la matematica possa fornire strumenti utili sia per affrontare problemi tecnologici e che per spiegare fenomeni naturali estremamente interessanti. Gli studenti hanno partecipato a tre attività di stampo laboratoriale che hanno permesso loro di vedere la matematica applicata a diversi ambiti, dalla progettazione di pannelli solari spaziali e di dispositivi medici alla geometria delle api. Nella prima parte del laboratorio i ragazzi hanno utilizzato dei fogli di carta per realizzare prototipi di un tessuto pieghevole utilizzato per la costruzione di stent cardiaci, mettendosi nei panni dei ricercatori per cercare di scoprire il modo più conveniente di attaccare tra loro i vari moduli per realizzare oggetti funzionali.

Hanno poi discusso gli aspetti legati alla matematica del modello realizzato, concentrandosi in particolare sul problema della piattezza e arrivando a identificare in autonomia le condizioni necessarie per ottenere un modello origami piatto. Nella seconda parte del laboratorio è stato invece affrontato il problema della tassellazione del piano con poligoni regolari e non, per arrivare a mostrare alcuni importanti legami tra matematica e natura, e scoprendo per quale motivo le api utilizzino proprio l’esagono per la costruzione delle loro celle. Infine, i partecipanti hanno giocato a Poligonopoli, un gioco da tavolo edito da Kangourou Italia nel quale si sono sfidati a colpi di poligoni per ricostruire figure geometriche complesse.

L’obiettivo di entrambi i laboratori era quello di mostrare come le discipline scientifiche siano ricche di creatività, problem-solving e applicazioni pratiche. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di scoprire quanto la matematica e l’ingegneria possano essere interessanti e divertenti, superando la percezione di queste materie come troppo astratte o difficili. Inoltre, ogni attività ha stimolato il pensiero critico e la capacità di osservazione, migliorando anche le abilità comunicative e collaborative degli studenti, che hanno lavorato insieme per trovare soluzioni e affrontare le sfide proposte.

Il progetto PoliSTEM si inserisce in un più ampio impegno del Politecnico di Milano a favore della divulgazione delle STEM tra i giovani. Con questa iniziativa, il Politecnico ha l’obiettivo di stimolare l’interesse dei ragazzi per le scienze, contrastare il calo di interesse che si registra spesso in età pre-adolescenziale e contribuire alla formazione di una nuova generazione di studenti consapevoli del valore delle scienze e della tecnologia nella vita quotidiana. Inoltre, il progetto si propone di ampliare le possibilità di scelta futura degli studenti, indirizzandoli verso percorsi di studio che possano valorizzare le loro inclinazioni verso la matematica, l’ingegneria, e le altre discipline scientifiche.

Le attività del progetto, attraverso un approccio laboratoriale e cooperativo, non sono solo un’opportunità di apprendimento ma anche un’occasione per i ragazzi di sviluppare nuove abilità, pensare in modo critico e imparare a collaborare in un ambiente stimolante e interattivo. Infine, l’attiva partecipazione degli insegnanti ha permesso di integrare le esperienze vissute durante i laboratori con il percorso scolastico, garantendo che l’impatto di queste attività continuasse anche all’interno delle aule.

Con il successo del Modulo 1, il progetto PoliSTEM continuerà con altri moduli nelle prossime settimane, consolidando l’impegno del Polo territoriale di Lecco nell’offrire agli studenti esperienze formative che possano lasciare un segno positivo e duraturo nel loro percorso di crescita e di apprendimento.