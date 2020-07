Politecnico: 36 nuovi laureati, ecco i loro nomi. Giovedì la discussione on line

Il Politecnico a Lecco festeggia altri 36 laureati

Discussione on line “sperando di tonare presto alla cerimonia di laurea in ateneo”

LECCO – Sono 36 i laureandi che si apprestano a conseguire il titolo di laurea magistrale giovedì 23 luglio alla sede di Lecco del Politecnico di Milano.

Anche per questo appello estivo la discussione della tesi si svolgerà online, “con la speranza – spiegano dall’ateneo – che si possa tornare quanto prima al campus per vivere in presenza le emozioni della cerimonia di laurea festeggiando con amici e familiari”.

Ecco l’elenco dei laureandi:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Tselmuun Baio, Elisa Bestetti

SEARCLE. Rivitalizzazione del porto di Villanova attraverso soluzioni innovative e principi dell’economia circolare

Giorgio Bissanti

Ri-Ability – Riqualificazione Rifugio Allievi Bonacossa e studio di un sistema antivalanga

Gianluca Crippa, Chiara Re Depaolini

MAIOlica. Ricostruzione del quartiere e progetto di una scuola di ceramica al Maio, Casamicciola Terme, con tecnologie innovative CFS a secco in zona sismica

Eleonora De Angelis

Una scuola per rinascere: PAE Town

Simone Pietro Donati

REVIVE – I materiali FRCM per il rinforzo delle strutture esistenti: intervento sull’Ex-Macello di Milano in Porta Vittoria

Alessandro Lombarda

LA VALLE INCANTATA, Arte Sella: progettazione di spazi ricettivi e per la musica con tecnologie del legno

Giulia Marcandalli, Laura Sanvito

Virtual Design and Construction a supporto del processo edilizio. Metodo digitalizzato di analisi e valutazione delle varianti in corso d’opera

Emanuele Romanelli

Genova Green Power – Rigenerazione adattiva di una ex centrale termo-elettrica a Genova attraverso l’applicazione di un approccio circolare a più livelli

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Mechanical Engineering

Stefano Cappello

Power Bed Fusion – Laser Beam/Metal of Inconel 625 Alloy: Process Optimization and Material Characterization

Anand Babu Durai Raj, Sylendra Babu Rajaram

STATE OF THE ART IN EXPERIMENTAL AND NUMERICAL APPROACHES IN CREEP FATIGUE OF MATERIAL FOR HIGH TEMPERATURE

Anandha Krishnan Ramanathan

Design of Mobile Machine System for Sanitary Excavation for Narrow and Rough Terrains

Arnold Brice Michael Tayou

DEVELOPMENT OF ROBUST HARDWARE-IN-LOOP CONTROL ALGORITHMS WITH INERTIA EMULATION FUNCTIONALITY IN PRESENCE OF TIME-DELAYED ENVIRONMENT

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Alessio Anghileri

STRESS EFFECTS ON ALKALI-AGGREGATE REACTION

Elisa Escobar de Bedout, Santiago Largo Cano

Structural Assessment of Existing Bridges: Italian and Eritrean Case Studiesstructures

Asil Orkun Kaçar

Urban Expansion and Disaster Vulnerability: A case study on Milan Metropolitan Areacase

Aleksei Kondratenko

Structural analysis of Automated Multi-Depth Shuttle Warehouses (AMSW) under low-to-moderate seismic actions

Dominic Owusu-Ansah

THE USE OF FIBRE OPTIC SENSORS FOR LANDSLIDE STABILITY MONITORING:EXPERIMENTAL TESTS FOR THE DETECTION OF ACOUSTIC EMISSIONS

Linghui Pan, Shiyi Shengcheng

Current Distribution of Cathodic Protection with Galvanic Anodes in RC Tanks of Genova Aquarium

Fadel Ramadan

VERTICAL SEISMIC ACTION FOR DESIGN: A GROUND MOTION MODEL FOR VERTICAL-TO-HORIZONTAL RESPONSE SPECTRAL RATIOS IN ITALY

Daniela Rodriguez Castro

Adaptation of an Italian flood damage model: INSYDE, to the Walloon region, Belgium

Mingzhe Tang

Pull-out of cast-in-place fasteners: A comparative numerical study

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Pooneh Amooie, Elnaz Nasresfahani

Adelaide Creative Community Hub

Himadheer Dadi, Goutham Veerabathula

Future Campus – University College Dublin (Entrance precinct Masterplan and

Center for Creative Design)

Viktoriia Korovina

Low carbon energy retrofit design: the ENI building in San Donato Milanese

Abdelrahman Mohamed Elsayed Mohamed Metwaly

Hyde Park Library

Frank Gyimah Otuo, Solomon Tamiru Tesfaye

Smart without Slum, the case of Quelimane, Mozambique

Le Diem My Phung

MINIMAL COMMUNITY