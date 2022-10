LECCO – Domani, martedì 4 ottobre, al campus del Polo di Lecco si terranno le discussioni delle tesi di laurea magistrale. Ecco l’elenco dei 32 laureandi:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-ArchitetturaMelissa Arrigoni

Valorizzazione e riuso di un edificio ad alto valore storico-architettonico all’interno di un contesto paesaggistico di pregio: il caso dell’edificio ex Centro di Controllo RAI di Gio Ponti nel Parco di Monza Michela Adzo Enyonam Azaglo, Alessandro Grillo

EAM Espacio de las Artes de Mallorca Centro sperimentale per l’arte, Parc de Pocoyo, Palma di Maiorca Christian Battisti

Border Lambrate – Sustainable neighbourhoods: analisi di strategie e soluzioni per il progetto di quartieri ad alta efficienza energetica e basso impatto ambientale Francesca Dellisanti

ESCOLA DO SOL – Progettazione Clever Tech tra innovazione e tradizione: sviluppo di spazi per l’istruzione a Farim in Guinea Bissau Daniela Giardinella

RiScarto. Recupero di un borgo rurale attraverso tecnologie bio-based orientate alla tutela del territorio e all’uso consapevole delle risorse. Giovanni Mandelli, Sara Piccinelli

Integrare, ottimizzare, costruire: Capo d’Orso all’ombra del granito. Recupero dell’ex batteria militare attraverso un approccio multi-obiettivo improntato al territorio e al benessere coniugando architettura e ingegneria. Greta Pieri

Ri-abitare il territorio Serena Piloni

S’Aggiudu Torrau – Progettazione del Nuovo Campus Scolastico della Marmilla Progettazione inclusiva con il supporto di metodi basati sulla realtà virtuale Emanuele Rovelli

Riqualificazione e recupero dell’archeologia industriale riguardante l’area dell’ex vellutificio Redaelli a Mandello del Lario Simone Tuzzeo

Studio e applicazione di tecnologie modulari e sostenibili in area alpina. Progettazione e rifunzionalizzazione di strutture temporanee a Livigno per un’Olimpiade a basso impatto locale Arianna Usuelli

Scighera. Progetto di uno studentato in un quartiere ecosostenibile a Milano Bovisa

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Mechanical EngineeringIgnacio Amui

Development of a Rugged Imaging Infrared Fourier Spectrometer (RIIFS) for Planetary Applications Veeraswamy Prithviraj Jonna

Design and testing of the supporting structures for the deployable mechanism of the DORA telescope Carlo Folcio, Luigi Rovelli

RGB-D Digital Image Correlation technique for crack assessment through homography-based movement compensation on drones Gabriele Gambirasio

A 3D-Printed Cycloidal Drive Actuator for Compliant Human-Robot Interaction: Design and Integration for a Low-Back Exoskeleton.

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk MitigationPeyman Aliakbarzadehkhameneh, Sara Darsi

Reducing Traffic Congestion Through Optimization Scenarios at Signalized Intersections Rasoul Eskandari

Retrospective Study of Subsidence in Como town: Integration of Levelling Measurements, DInSAR, and Geospatial Techniques Ahmadreza Ghazanfari

Assessing vulnerability indicators to meteorological hazards (windstorm, hail and heavy rainfall) with a focus on five building prototypes in Austria Pinshuo Sun

Copernicus EMS Rapid Mapping and Risk and Recovery Mapping Services explored through test cases Sudhir Kothandapani

“GROUND MOTION SELECTION AND SCALING PROCEDURE FOR NON-LINEAR ANALYSES OF SINGLE -DEGREE-OF-FREEDOM SYSTEMS” Ehsan Zadehali

Experimental and numerical analysis of channel aggradation in supercritical condition