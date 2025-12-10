Politecnico. Al campus di Lecco 37 laureandi discuteranno la loro tesi

L’11 dicembre sessione invernale delle lauree magistrali
Ecco i nomi di tutti i laureati
LECCO – Domani, giovedì 11 dicembre, al campus del Polo di Lecco del Politecnico di Milano si svolgerà la sessione invernale delle lauree magistrali. 37 laureandi discuteranno la loro tesi. Ecco l’elenco completo:
Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura
- Mario Agostini
LifeSyria – Humanitarian Shelters’ Analysis and Design for Syrian IDPs
- Viviana Berzi, Sara Tenani
M.O.S.A.I.C.4.0 Modularità e Ottimizzazione di Soluzioni Adattabili e Innovative attraverso le Costruzioni 4.0
- Marialice Boschi, Sofia De Paulis
NAUSICAA – CENTRO TERMALE E RIABILITATIVO Pio Monte della Misericordia a Casamicciola Terme – Ischia (NA): recupero strategico e ricostruzione post sismica e post frana nell’area della marina
- Marco Cislaghi
VIHREA – Viikki Inclusive Housing Regeneration of an Eco-based Area
- Daniele Colombo, Iacopo Rocchi
Treno a misura di bambino: recupero dell’ex fabbricato “Carica Accumulatori e CIWL” come polo associativo ed educativo dedicato alla cultura ferroviaria
- Yaelle Sarah Aurora Cotier, Antoine Simon Zamora
Oltre Noi – Centro di comunità e di benessere
- Michele de Vincenzi, Annachiara Tripoli
Saudade – Centro educativo e per l’accoglienza realizzato con tecnologie miste in terra cruda e bambù, profili presso-piegati a freddo e pannelli sandwich a Bissau in Guinea Bissau
- Sara Elganainy, Diana El Malak
RECube: Rethink, Reuse & Regenerate. Strategie di riuso sostenibili per il Palazzetto Enea Mattei a Morbegno
- Emanuele Ferrario
Re-Active Laveno Mombello. Progetto di riqualificazione dell’area della stazione frontelago di Laveno Mombello in un polo culturale multifunzionale e di interscambio
- Enrico Mariani
Stazione di Vilnius: una nuova centralità. Progettazione di un hub di trasporto nella città post-carbonio
- Paolo Rainoldi, Marco Santi
Circular Certosa – Progettazione di un edificio residenziale sociale a Milano Certosa con l’implementazione di soluzioni circolari
- Sara Redaelli
Senti3Ri: Ri-cucire il Tessuto Urbano del paese di Abbadia Lariana attraverso la valorizzazione del Sentiero del Viandante, spina dorsale della città, e l’ideazione di nuovi percorsi connessi dal M.I.U.D., Ri-valutare la Ex Chiesa di San Martino e Ri-progettare le aree ad essa limitrofe
- Andrea Torielli
ZoNÁ – Zero Carbon Neighbourhood Asti: quartiere a zero emissioni di CO₂ per una città proiettata nel futuro
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Mechanical Engineering
- Lorenzo Airoldi
An innovative approach for handling training and match sessions in football through the use of wearable devices
- Greta Baronchelli
Development and Characterization of an Integrated Measurement System for Ski Mountaineering Performance Assessment
- Giulia Maria Castiglioni
Design and Validation of a Virtual Reality Environment for Post-Stroke Cycling Rehabilitation
- Andrea Meazzi, Giorgia Zenone
Analysis of the spheroidizing annealing of a C-Mn-B wire rod: metallurgical characterization and modelling
- Ester Martina Rigamonti
FAILURE ANALYSIS OF HIGH-STRENGTH BOLTS USED IN HEAVY INDUSTRIAL MACHINERY
Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation
- Saeed Abolghasemi, Ali Jafari Marbini
Structural design and seismic vulnerability of Saint Sargis Monastery, Armania
- Irem Naz Güven
Review of Damage and Loss Estimation Methods for Floods and Earthquakes: The Role of Remote Sensing and Geospatial Data
- Assem Khalelova
A Systematic Cataloging of Evapotranspiration Products for Water Management and Climate Applications
- Arthur François Lucien Villain
Sustainability in Bridge Engineering: A Life-Cycle Approach
- Alireza Zamani
Optimization of Base Isolation System Under Displacement Constraints
- Qi Zhang
Geometric and Topological Determinants of Pedestrian Crash Frequency: A Predictive Modeling Approach in Citta Studi, Milano
Corso di Laurea in Architectural Engineering
- Seyedeh Fatemeh Ahmadi Fallahnezhad
Analysis and Optimisation of Shading Systems in Residential Buildings
- Georgios Grigoriadis
Millennium Mills Renovation Project
- Kimia Beygian, Sanaz Fallahpour
Development of a Design-to-Fabrication Workflow for an Innovative Modular 3D-Printed Clay Screen