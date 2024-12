Politecnico. Al polo di Lecco 55 laureandi discutono la tesi

La discussione della tesi è in programma oggi

Sessione invernale delle lauree magistrali

LECCO – Tempo di lauree al Politecnico di Milano – Polo di Lecco. Oggi, martedì 10 dicembre, si svolgerà la sessione invernale delle lauree magistrali. Sono 55 i laureandi che discuteranno la loro tesi.

Ecco l’elenco completo:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Alessandro Aliprandi, Riccardo Viganò

AI-Enabled design framework for a carbon-neutral neighbourhood: a case study in Reykjavik

Aurora Bordin, Anna Gilardi, Maria Grasso

B.E.I.C. Biblioteca Europea di Informazione e Cultura. Un nuovo forum culturale per Milano

Andrea Angelo Borghi

CutOuts, un Resilience Hub per l?isola caraibica di Barbuda.

Valentina Capone

Hub Manara – Un nuovo modello di rigenerazione urbana. Il food come approccio innovativo all’attivazione sociale

Théophile Archibald Cardon, Léonard Jean Mathieu Corre

Centro culturale di Piombino.Riqualificazione del teatro Metropolitan di Piombino e costruzione della biblioteca municipale

Matteo Castelli, Elisa Dallavalle

P.E.A.K. Alps – Progetto di un ricovero alpino modulare, riconfigurabile ed energeticamente autosufficiente, con duplice funzione di bivacco e centro di ricerca.

Pietro Cattaneo

Sinapsi Rurale. Nuove connessioni e percezioni per Sondrio e il suo territorio. Il borgo della Betulla.

Martina Corti, Benedetta Zucchi

Strutture scolastiche professionali in terra cruda con implementazione di nature-based solutions e tecnologie modulari di stampa 3D in Ghana

Chiara Depaoli

Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex complesso carcerario sull’isola di Santo Stefano, Ventotene

Filippo Galasso

Re-Active Laveno Mombello. Progetto di riqualificazione dell’area della stazione frontelago di Laveno Mombello in un polo culturale multifunzionale e di interscambio

Cornelia Vera Huller, Salomé Lucie Mazelier Guyon, Elodie Francoise Nicole Roblin

Reconstruction in Ukraine – Socio-cultural center for youth in Irpin

Aurora Lazzaro, Beatrice Silva, Mattia Storni

HENOASIS. Sistemi modulari componibili per la realizzazione di un nuovo polo per la tutela e la valorizzazione dell’Oasi Naturale Le Cesine

Gaia Santamaria

The redevelopment of Gasangan area in BaSECO compound, district of Manila (Philippines), through a modular approach

Gianni Tasca

La Nuova BEIC: Potenzialità inespresse di un progetto durato 20 anni

Giulia Valleise

SAINT GOBAIN: ARCHITECTURE STUDENT CONTEST 2024. Progetto per la rigenerazione dell’area Viikki Farm ad Helsinki, Finlandia

Giorgia Zanin

RiVivere gli Hutong. Progettazione di uno spazio polifunzionale con recupero delle Siheyuan tradizionali tramite l’applicazione dei parametri Active House

Chiara Zocco

ModuPeak; Sviluppo di un bivacco alpino industrializzato con integrazione in moduli di componenti tecnologiche, attraverso l’utilizzo di soluzioni costruttive, metodi e materiali innovativi.

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Mechanical Engineering

Andrea Baraglia

DESIGN AND CHARACTERIZATION OF AN SMA ACTUATOR FOR A DEPLOYABLE SPACE TELESCOPE

Fabrizio Ferrario

Laser Power Bed Fusion of NiTi powder with Shape Memory Effect: processability and functional performances.

Matteo Mazzoran

Innovative Data Processing Approach for Stadia Structural Monitoring Relying on Large Datasets

Nicolo’ Paroli

Characterization of Cold Sprayed and Selective Laser Melted Inconel through the Small Punch Test

Lorenzo Valsecchi

Bending fatigue strength of gears: comparison between pulsator test and running gears

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Youssef Tarek Badr Ali

Multivariate analysis and prediction models for pedestrian, bicycle and vehicle crashes in an urban environment through centrality indices and clustering techniques: The case study of Città Studi

Alnour Mohamed Azza Bashir

Developing a framework for Reliable VR-Based Assessments of Pedestrian Risk Perception

Seyedmohammadmahdi Biparvayekhiabani

Investigating Earthquake Precursors Using EGMS-InSAR Time-series

Gabriele Corti

Monitoring and modelling of slope gravitational deformations

Arroyo Pedro Jose Verbel

Structural Robustness Evaluation of Half-Joint Bridges

Giovanni Dedivitiis

Monitoring and modelling of rock glacier kinematics

Febelli Matteo, Soliman Ahmed Elsayed Hamed Elsayed

Innovative theoretical modelling of dune avalanches in live-bed pier scour

Soheila Goli

Dealing with unmeasured environmental and operational variability in long-term bridge health monitoring based on unsupervised statical learning

Giacomo Pasini

Eddy Current Testing for pitting corrosion detection in carbon steel rebars

Saba Sarkhosh

CASE-STUDY APPLICATION OF AN ANALYTICAL SOLUTION FOR RIVER MORPHODYNAMICS

Seyed Mojtaba Shapourian

Unsupervised Damage Detection Framework Base on Spectral Clustering and Density Peaks for Early Warning Systems

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Roya Aeinehvand, Zavareh Mohadeseh Namazi

Towards a Synergic Redevelopment: A Resilience Hub in Adriano District, Milano

Mehrsa Aramesh, Mehri Hadi

Optimizing Daycare Environment through Climate Responsive Design-Renovation Strategies for Milan’s Climate

Jacopo Calovolo

FERROVIENORD-BOVISA NEW HEADQUARTER: exploring efficiency through timber unitized facades for a new office building.

William Adrien Lucien Deberle

Experimental characterization of masonry triplet by shear tests

Bakhshian Kohan Farnaz Feiz, Ali Mohammadnejad

Sustainable skyscraper: promoting mixed-use energy efficient development that combines residential, commercial and recreational spaces to create more vibrant and liveable communities.

Mahsa Khaleghi

Bio-Clad; Sustainable Facade Retrofitting with Microalgae and Parametric Approach

Riccardo Manzoni

Race to Sustainability. Appropriate building technologies for a new service hub in the Autodromo Nazionale di Monza

Rafie Mottahedeh

Circularity and design : Material Reuse and Sustainable practices in Architecture