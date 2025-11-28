Politecnico. Al via la quarta edizione di MFL STEM Academy

Scienza e creatività per i giovani del territorio

Cinque incontri per le classi quinte delle scuole primarie

LECCO – È ufficialmente partita la quarta edizione di MFL STEM Academy, il progetto educativo promosso dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e sostenuto da Mario Frigerio S.p.A., con l’obiettivo di avvicinare gli alunni delle scuole primarie alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

L’iniziativa, confermando il successo delle edizioni precedenti, coinvolge anche per l’anno scolastico 2025-2026 gli alunni delle classi quinte dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Molteno, scuole primarie di Molteno, Rogeno, Garbagnate Monastero e Sirone, in un percorso articolato in cinque incontri, ideati per stimolare la curiosità scientifica e favorire lo sviluppo del pensiero critico.

“Le materie STEM rappresentano oggi competenze fondamentali per comprendere i processi naturali, tecnologici e sociali che regolano il mondo in cui viviamo. Offrire ai bambini l’opportunità di avvicinarsi a questi concetti fin dalla giovane età significa fornire loro strumenti preziosi per orientarsi nel futuro, sviluppando abilità logiche, creative e comunicative. MFL STEM Academy nasce con questo obiettivo: accrescere la cultura tecnico-scientifica dei più giovani, combinando spiegazioni teoriche con esperienze pratiche e laboratoriali, in grado di rendere la scienza accessibile, stimolante e coinvolgente” spiegano gli organizzatori.

Il primo appuntamento del nuovo ciclo, svoltosi martedì 25 novembre presso il campus di Lecco, ha inaugurato ufficialmente l’edizione con il laboratorio “Giochiamo con la gravità e lo spazio”, condotto dall’ingegner Chiara Martina del Metrospace Lab. L’attività ha coinvolto 42 alunni delle classi quinte della scuola primaria di Molteno, protagonisti di un affascinante viaggio alla scoperta della forza di gravità e del suo ruolo fondamentale nell’Universo.

“Attraverso una presentazione multimediale interattiva e una serie di esperienze pratiche, i bambini hanno esplorato i concetti di meccanica orbitale, scoprendo come la Terra si muove nello spazio e come la gravità influenzi il moto dei pianeti del Sistema Solare” spiegano i coordinatori del progetto.

La parte più creativa dell’incontro ha riguardato il laboratorio “Officina del Sistema Solare”, in cui ciascun partecipante ha realizzato un modellino del Sistema Solare utilizzando un kit didattico composto da palline di polistirolo, stecchini e colori a tempera. Questa attività manuale ha permesso ai bambini di visualizzare concretamente la disposizione dei pianeti e di comprendere meglio le distanze e le interazioni che ne regolano il moto attorno al Sole.

Commentando l’avvio della quarta edizione, Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco, ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: “Con la sua formula ormai consolidata, MFL STEM Academy continua a essere un ponte tra scuola e università, offrendo ai giovanissimi l’opportunità di scoprire il lato più appassionante e umano della scienza, imparando a osservare il mondo con occhi nuovi e con la consapevolezza che la conoscenza può davvero trasformare la realtà.”.

“Grazie al sostegno di Mario Frigerio S.p.A. e alla collaborazione con le scuole del territorio, possiamo costruire insieme un percorso che valorizza curiosità, pensiero critico e fantasia, competenze fondamentali per diventare cittadini consapevoli e protagonisti del proprio futuro” ha aggiunto Grecchi.

I Laboratori della IV edizione di MFL STEM Academy: