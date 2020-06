Politecnico, appello a distanza per 39 laureandi. Ecco i loro nomi

Appello ‘straordinario’ al Politecnico di Lecco

Sabato trentanove laureandi sosterranno l’appello a distanza

LECCO – Sabato 6 giugno si terrà un appello straordinario di lauree magistrali al Polo di Lecco del Politecnico. L’Ateneo ha aggiunto una data al calendario accademico per consentire a tutti i laureandi, anche coloro che sono stati penalizzati dalla situazione di emergenza nell’elaborazione della tesi, di concludere il percorso di studi senza il dilungarsi dei tempi previsti dal loro percorso universitario.

Ecco i 39 laureandi sosterranno il loro appello in modalità a distanza a causa dell’emergenza Coronavirus e nel rispetto delle misure anti-contagio:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Federico Altavilla, Alessandro Pagliaro

Genova Green Power – Rigenerazione adattiva di una ex centrale termo-elettrica a Genova attraverso l’applicazione di un approccio circolare a pi livelli.

Federica Andrea Barbagli, Loris Di Renzo

Una scuola per rinascere: PAE Town

Edoardo Bertoni, Giuseppe Immermina, Arianna Racanelli

PIRELLI 359 – Involucri ad alte prestazioni per il recladding di edifici esistenti, applicazione ad un caso studio

Simona Bertuccio Paternó Castello

Clima-x: il progetto di un’architettura bioclimatica per il Padiglione Italia Expo 2020 Dubai

Soledad Bosio

Ri.Vita – Riqualificazione dell’area della Ex Cartiera Vita-Mayer di Cairate

Simone Carminati, Artina Shkurti

Daylight School – Riqualificazione e ampliamento della scuola superiore di primo grado “M. G. Agnesi” a Casatenovo (LC) per la realizzazione di un nuovo complesso scolastico

Cristina Casati, Erika Elena Tiani

Demetra Olympic Village – Studio di elementi modulari prefabbricati in paglia e applicazione al Villaggio Olimpico di Cortina 2026

Gianfranco Del Longo

Opportunities from waste: upcycled materials for social housing in Chile

Clara Innocenti, Emanuele Nuzzo

Rewind Forward: rilancio del borgo abbandonato di Castelnuovo dei Sabbioni e recupero tramite tecnologie di economia circolare

Mattia Giovanni Radaelli

Heart, avamposto in quota

Alessandra Spinetti

MARKETHOME. Riqualificazione dell’ex mercato ortofrutticolo di Piacenza

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Mechanical Engineering

Chetan Venkatesh Babu

ASSESSMENT OF SEMI SOLID PROCESS FOR ALUMINIUM ALLOYS

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Onder Donmez

Simplification of the decay curves for the compressive strength of HSC at high temperature

Zekuan Fu

Modern approaches for the safety assessment of underground structures

Pengcheng Huang

Services for crisis maps production at international level: presentation and case

Salman Keyani Borujeni

A study on the foundations of wind towers

Sherif Kheder

A WebGIS to show the impact of the Grand Ethiopian Renaissance Dam on Agriculture in Egypt

Seyed Pouria Larimi

Seismic response of steel frames with rotational friction dampers

Yaru Sun

Monitoring Forest Change using Multi-temporal Remote Sensing Classification on Google Earth Engine

Chao Zhang

Failure analysis of gas pipelines in China

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Martina Anisa Dewi, Chanchal Singh

Redevelopment and generation of Abandoned Post Soviet Union Residential Site , Skrunda 01, Latvia

Achaiah Janala, Vignesh Srinivas Venkatraman

Union headquarters Tianjin China

Gulin Kurtca, Nazanin Mazhari Abadi, Ayse Zelal Tugrul

San Francisco bay-working project

Sai Mahendra Subba Raju Manikyam

REVITILIZATION OF NAM YAK INDUSTRIAL BUILDING IN MACAU

Shahrzad Monshet

Low carbon energy retrofit design: the ENI building in San Donato Milanese

Marco Stellato

ARKestra: a synergic design for sustainable residential buildings in the vacant infill

lots of gentrified areas in SF

Keti Taushanova

Fjord Fyr.Oslo cultural center

Hamidreza Zareei

LIGHTBOX; Tree-suspended lightweight structure for pavilion of Iran in EXPO 2020 Dubai

EXPO 2020 Dubai