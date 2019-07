Politecnico, assegnata la borsa di studio alla memoria di Samuele Riva

Una borsa di studio in ricordo di Samuele Riva, venuto a mancare lo scorso novembre

Il riconoscimento è destinato agli studenti fino al terzo anno di ingegneria

LECCO / SUELLO – Si è svolta mercoledì pomeriggio la cerimonia di proclamazione di 22 laureati triennali in Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria delle Produzione Industriale al Politecnico di Lecco.

Nel corso dell’evento si è tenuta la premiazione della borsa di studio al merito intitolata a Samuele Riva, giovane di Suello, studente di Ingegneria Civile e Ambientale venuto a mancare lo scorso 9 novembre a soli 22 anni per un tumore.

Poco tempo dopo l’accaduto, che lasciò docenti, studenti, e personale del campus sgomenti e increduli, la famiglia di Samuele ha manifestato la volontà di istituire una borsa di studio in suo onore.

Il Prorettore Delegato del Polo di Lecco, Manuela Grecchi, e il Coordinatore del Corso di studi in Ingegneria Civile e Ambientale, Monica Papini, hanno accolto la proposta e dato avvio alle procedure per la pubblicazione del bando di selezione.

La borsa di studio è stata rivolta agli studenti del primo, secondo e terzo anno di Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio che avessero acquisito un certo numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) entro un determinato periodo e con una media non inferiore a 27/30.

“Samuele ha sempre proseguito con dedizione i suoi studi, anche nei momenti più difficili – dichiara Monica Papini – “e credo che ricordarlo con una borsa di studio sia stato un gesto significativo e importante. Ringrazio quindi la famiglia Riva che con un grande spirito ha scelto di percorrere questa strada”.

Il vincitore della borsa di studio

Ad aggiudicarsi la borsa è stato Jacopo Cristiano studente del primo anno di Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio che si è distinto per i crediti acquisiti e la media dei voti. “Esprimo il mio più sincero ringraziamento alla famiglia Riva per questa iniziativa nata da un triste evento – commenta emozionato il vincitore – spero di poter essere all’altezza di Samuele e mi auguro di saper sfruttare pienamente questa occasione per continuare e concludere il mio percorso accademico”.

“Ringraziamo il Politecnico di Milano – Polo di Lecco, per la prestigiosa iniziativa e cerimonia in memoria di Samuele e per avergli offerto un rifugio sicuro e accogliente anche durante la sua malattia.” – afferma l’arch. Luisa Carolina Valsecchi, zia di Samuele – “Era importante per lui combattere il male facendo parte della quotidianità che più amava, quella dello studio e dell’università a Lecco. Ci congratuliamo con Jacopo per l’ottimo obiettivo raggiunto e lo incoraggiamo, insieme ai suo colleghi studenti, a perseguire sempre il massimo risultato con dedizione e passione, come faceva Samuele”.