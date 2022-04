Appuntamento con le lauree magistrali alla sede di Lecco del Politecnico

Saranno 119 gli studenti che discuteranno la propria tesi. Ecco i loro nomi

LECCO – Mercoledì 27 aprile 2022 al campus del Polo di Lecco si svolgerà la sessione primaverile delle lauree magistrali! Ben 119 laureandi discuteranno la loro tesi. Ecco l’elenco completo:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Virginia Anghileri

Iuga Rhaetica. Recupero della via di Umbrail e delle strutture ivi poste

Gianmaria Beer, Matteo Carzaniga

MAIO 4.0 Progettazione di spazi abitativi e ricettivi per ecoturismo mediante sistemi antisismici in CLT e Timber Frame

Keyan Habib Behrouz

FA.RE – L’integrazione della FArm nell’edilizia REsidenziale

Pietro Bongarzone, Mattia Marovino, Marta Sironi

E.D.E.N. Edificio Dimostrativo Energia Nulla Active House e trasformazione di Palazzo Miccichè a Favara mediante tecnologie additive a secco a base di profili LSF (Light Steel Frame)

Pierre Jean Emile Cabiron, Hugo Stephane David, Jeanne Francoise Josephine Ferrara

Prototipo di teatro itinerante, modulare e reversibile.

Alessandro Carnovali, Matteo Pelucchini

Villaggio Olimpico di Porta Romana: applicazione alla progettazione di un edificio residenziale di un framework per supportare l’integrazione di soluzioni DfMA nella metodolgia BIM

Simone Carrara

BIM 6D & Circular economy design: Progettazione di spazi ad uso terziario e abitativo nell’area di via Risorgimento, Rho

Carlo Maria Cattaneo

Che Macello! Un condensatore flessibile di scenari d’arte e vita pubblica nel padiglione del mercato carni dell’ex Macello di Milano.

Gabriele Paolo Ceccon, Eleonora Currò, Francesco Della Barile

Nuove diete vegetariane per la progettazione di un edificio residenziale climate neutral nell’area urbana di via Monti Sabini a Milano

Laura Mora Dal Verme, Sara Pellegrini, Maddalena Servalli

NYMPHAEA Rigenerazione climate-neutral dell’area ex-industriale delle Fornaci di Caldè

Paolo Dell’oro, Niccolò Lusian, Alberto Monti

Greenfit: sviluppo di un sistema tecnologico per la riqualificazione energetica di complessi di residenza sociale con elementi prefabbricati in legno leggeri e materiali a bassa energia incorporata.

Christian Fontana, Enea Mascheroni

Ri-abitare il territorio

Daniele Foresti

Ri.Vita – Riqualificazione dell’area della Ex Cartiera Vita-Mayer di Cairate

Guglielmo Franco, Greta Manni, Giulia Pergolini

Progetto del nuovo polo bibliotecario dell’Università degli Studi di Milano in Campus MIND, ex area EXPO

Chiara Gaddi, Cecilia Lega, Claudia Rota Graziosi

Tecnopolo di Bologna: riqualificazione della ex Manifattura Tabacchi di Pier Luigi Nervi e interventi strutturali in materiali cementizi innovativi e fibrorinforzati

Elena Guerrini

Casolate Culture Hub. Recupero di un ambiente rurale attraverso l’applicazione innovativa di tradizioni agricole e l’adozione di strategie di economia circolare: conversione di una cascina del lodigiano in polo di ricerca e divulgazione

Megi Guni

“Shkolla e së ardhmes” Progettazione di spazi scolastici innovativi con struttura antisismica in tecnologie CFS/LSF in aree terremotate per la ricostruzione della città di Durazzo, Albania.

Eva Lannoy, Antoine Jean-Louis Claude Perveyrie, Lisa Schillinger

Jane Jacobs Art Center – Vegetarian diet for a carbon neutral building as part of the requalification project for South of Faubourgs, Montreal, Canada

Letizia Leporesi, Emanuele Marrone, Giulia Sangiorgi

Co.Re HUB Coppito Resilience HUB IL CUORE PULSANTE DI COPPITO Progettazione di un Resilience HUB e studio della resilienza del sistema urbano della città de L’Aquila

Thea Locatelli, Federica Santoli

CASA: tecnologie e spazi per la scuola 3.0 nell’edilizia scolastica esistente

Andrea Miceli, Andrea Mutti

Plug-in District. Mobilità elettrica e surplus energetico nello sviluppo di un quartiere residenziale sostenibile nello Scalo Lambrate.

Elena Pilotti

MiC: Moda in Corte Intervento su Cascina Monterobbio

Pamela Russo, Jessica Sacco

Opere di valorizzazione e conservazione del borgo medioevale di Corenno Plinio come promozione della conoscenza del patrimonio culturale e di fruizione pubblica

Piergiorgio Scatigna

R.E.S.: Resilience Evolution and Safety. Progetto di un Resilience Hub per l’assistenza e la resilienza della comunità di Meatpacking District – New York City.

Roberta Vizzarro

SoRGIVa Sondrio: Ri-Generazione Itinerante della via Valeriana

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Mechanical Engineering

Alessandro Di Miceli, Mattia Giglio

Optimization of the mechanical and metallurgical properties of a C-Mn-Cr-B steel by thermo-metallurgical modeling

Arun Prakash Karthikeyan

Thermomechanical Design for High-Temperature Microbalances

Matteo Meregalli Falerni, Vincenzo Pomponi

Implementation of Active multi-Preference Learning for a collaborative robot with ergonomics assessment

Matteo Sangalli

Integration of hydrogen production in an Energy-from-Waste plant – a case study

Riccardo Valsecchi

Influence of the reverse aging on high carbon wire rod and analysis of surface defects through NDT

Palaniappan Veerappan

Active Preference Learning for Robotized Sealing Task

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Mehmet Aksa

A case study on Australian Bushfires of 2019-2020 to map burnt areas using Google Earth Engine

Mohammed Ali Ahmed Ali

The analysis of bus transit network reliability through scale-free modeling: the case studies of Lecco, Como and Varese

Kalab Goshu Arega

Pipeline composite repair systems: an overview and a numerical study

Furkan Aydin

A method to process eye-tracker data with image processing algorithms for driver behavior analysis

Ali Cheshomi, Ahmadreza Safaeinia

The impact of climate change on micro, small, and medium enterprises, and the factors influencing the intention to flood risk reduction and climate change adaptation: A case study in Agh ghala city and Agh ghala industrial park, Golestan province, Iran

Dang Van Hoi

Conceptual design of mass timber structures using genetic algorithms

Farhang Dibaei

Critical analysis of solutions and measure for CO2 reduction of the airports

Mohammadhossein Farhangi

Performance analysis of a physically based erosion model, SMART-SED

Farzad Kazemi Movaghar

Impact of Urban Runoff on Seveso Watershed

Amirreza Ghodrati Dolatshamloo

BEHAVIOR OF COUPLING BEAMS RETROFITTED WITH FIBER REINFORCED CEMENTITIOUS MATRIX (FRCM): EXPERIMENTS AND MODELING

Leon Guculj

Comparative study of analytical limit analysis and numerical elastoplastic analysis of a steel frame

Grecia Geraldine Huayra Mena

Flood damage model: Development of INSYDE in the Po River basin

Ming Hui Liu

DEM Model of Capanna Margherita

Arsalan Malekian

3D surface reconstruction and change detection of glaciers from multi-date archival aerial images

Sajad Noroozi, Soheil Rostamkalaee

Bus transit networks from a complex network perspective: the study cases of Cremona and Pavia

Federica Pomoni

FLASH FLOODS WITH INTENSE SEDIMENT TRANSPORT IN MOUNTAIN AREAS: A MODEL OF THE JUNE 2019 EVENT IN THE FUS VALLEY

Mohammad Elyas Qaderi

Structural Behavior of FRC Beams: Experimental and Analytical Studies on Shallow and Deep Full-Scaled Elements

Adel Taheri Qazvini

Spatiotemporal drought analysis with De Martonne Climate Classification through Google Earth Engine Platform: a case study in Iran

Keivan Tavakoli, Reihaneh Zarrabi

Experimental and numerical analysis of channel aggradation in supercritical condition

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Abhay Agarwal, Mojtaba Hassani, Dusan Spadijer

Informal the new normal – The new IMAGE of Dakar

Muthuraman Arunachalam

Informal is the New Normal: Dakar Re-Generation Verse

Sayedmohammad Ayat, Reyhaneh Ghayouri, Ali Nemati

KID’S CAMPUS Renovation of ex-ceramic factory in Lvenno-Mombello to an energy efficient campus for childhood

Dario Cadamosti

Green Hill Research Centre, renovation of the ex Slaughterhouse area in Milan

Hakan Cakir, Cansu Usumezgezer

Innovation Center For Drexel University – Bridging Biophilic Design and High Performance Building Design

Shadwa Alaaeldin Mohamed Abdelkader Eissa, Daniele Marelli, Amanda Zambon Malta

In-between: Integration of a satellite preschool in the rural Ethiopian context

Tokka Abdulraouf Abdelhamed Elkholy

Conversion of a renovated building into nearly zero energy building

Ahmed Mohamed Ahmed Lotfy Elmaraghy

Towards Reviving the Master Builder: Autonomous Design and Construction using Deep Reinforcement Learning

Nuraiym Gabdullina

Cultural Center of Marrakech Morocco

Arian Ghaemi

A Probabilistic Assessment of Tensile Membrane Action in Laterally Unrestrained Reinforced Concrete Floor Slabs and Possible Broader Implications for Architectural Design

Indumathi Ilangovan

Rejuvenation of Ex-Macello Site , Milano . EX-MACELLO : THE URBAN COALESCE

Amir Kianfar

User-Specific Automated Kinetic Shading Design Implementing Multi-objective Optimization and Machine learning Tools

Veera Venkata Siva Kumar Koppula, Iuliia Murlysheva

The Thriving Community

Melika Lotfi, Mohamadreza Zohourparvaz

Steps to new

Manuela Loza, Kelsey Fallon Ryan, Sara Sadeghian

Nebula – from the dust of desertification, a regenerative star catalyzes a new planetary culture and restores the cycles of nature through responsible human development

Amin Malekzad

Multidisciplinary design of a boutique hotel in Lecco. Application of BIM approach to the design of the HVAC system

Nicola Meirose Peccin

A Maggie’s Centre for the San Raffaele Hospital in Milan: Bridging biophilic design and sustainable design principles into a healthcare facility

Erfan Mirzaei

InGrowth-Social housing with indoor farming approach

Sana Mohammadi Panah, Ehsan Sovizi, Hadi Zabihi

Sustainable renovation of the cultural hub

Fatemeh Mohseni, Taghavi Nora Sadat

SILOBORG , Cultural house for social interaction in Reykjavik

Yasaman Nafezi

The Art Center, Milan,Italy

Elena Ponzoni

Pluribus unHome – Social housing

Parisa Raeesi

Cylce of Education and Life Design a secondry school and optimization of water and waste management in Benga, Malawi, Africa

Marta Saccuman

PUNTI F.I.S.S.I. of life and culture

Khashayar Shahani, Maliheh Tavahomi

N-ex-T Macello An intervention towards urban regeneration of Ex-Macello neighborhood, providing sustainable social housing with the approach of increasing social inclusivity, collectivity and community interaction

Yanghai Wang

Reinveting City-Bacrcelona 22@