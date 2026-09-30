Politecnico di Milano per la prima volta tra le prime 200 università al mondo secondo Times Higher Education

L’Ateneo raggiunge la 157^ posizione nel World University Rankings 2027

A trainare la crescita sono ambiente della ricerca, didattica e internazionalizzazione

MILANO – Per la prima volta il Politecnico di Milano entra tra le prime 200 università al mondo nel Times Higher Education World University Rankings. Nell’edizione 2027 l’Ateneo raggiunge la 157^ posizione su 2.297 università classificate, dopo essersi collocato per tre anni nella fascia 201-250.

Il risultato segna un avanzamento significativo in uno scenario internazionale sempre più competitivo. A trainare la crescita sono soprattutto gli indicatori relativi all’ambiente della ricerca e alla didattica, ai quali si aggiunge il miglioramento dell’internazionalizzazione.

“I ranking non sono un fine, ma uno strumento: ci aiutano a rendere visibile nel mondo la qualità del Politecnico e a competere nell’attrazione dei migliori talenti internazionali – dichiara Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano -. Entrare per la prima volta tra le prime 200 università è quindi un risultato importante, soprattutto perché nasce dal lavoro di tutta la nostra comunità: docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti. È la qualità della ricerca e della formazione che costruiamo insieme a determinare la nostra reputazione internazionale, non il contrario. Ed è su questa qualità che continueremo a investire”.

Il miglioramento più marcato riguarda il Research Environment, l’indicatore che valuta la reputazione, la produttività e le risorse destinate alla ricerca: il Politecnico passa dalla 126^ alla 95^ posizione mondiale, con un incremento di 7,6 punti. Cresce anche il Teaching, che sale dalla 200^ alla 140^ posizione, grazie in particolare al miglioramento della reputazione accademica e degli indicatori relativi alla formazione dottorale. L’International Outlook avanza dalla 503^ alla 457^ posizione, sostenuto soprattutto dalla crescita della componente internazionale del personale.

Si conferma inoltre la capacità del Politecnico di Milano di sviluppare relazioni con il sistema produttivo e trasferire conoscenza e innovazione alle imprese: nell’area Industry l’Ateneo ottiene un punteggio di 97,7 su 100.

Il Times Higher Education World University Rankings

Il Times Higher Education World University Rankings valuta le università in cinque aree: didattica, ambiente della ricerca, qualità della ricerca, rapporti con l’industria e internazionalizzazione. La metodologia combina dati istituzionali, indicatori bibliometrici e indagini reputazionali condotte a livello globale.