“Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento alla Famiglia Riva per la generosa borsa di studio”

Il Prorettore Manuela Gnecchi: “Mi congratulo con il vincitore e lo invito a mantenere alto il suo impegno negli studi”

LECCO – Passaggio di testimone per la borsa di studio “Samuele Riva”, rinnovata grazie al contributo della famiglia di Samuele, studente di Ingegneria Civile Ambientale prematuramente scomparso. Una borsa che è entrata a fare parte della tradizione del Polo di Lecco, un concorso al merito destinato agli studenti di Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio e assegnata in base agli esami sostenuti e alla media non inferiore a 27/30.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato Giovanni Dedivitiis studente al terzo anno di Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio che commenta così la sua vittoria: “Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento alla Famiglia Riva per la generosa borsa di studio. La borsa, dedicata a Samuele, rende viva la sua presenza: Samuele diventa un compagno di studi, una persona con cui si condividono sogni, aspettative, paure. La loro scelta di supportare altri ragazzi nel loro percorso di studio evidenzia una grande sensibilità verso il mondo giovanile. Un mondo che può e deve dare, attraverso la passione e la conoscenza, il proprio contributo per il bene e lo sviluppo della società”.

“Ringrazio di cuore la famiglia Riva per la vicinanza alla nostra realtà e per la preziosa opportunità che danno ai nostri studenti – dichiara Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco – Mi congratulo con il vincitore e lo invito a mantenere alto il suo impegno negli studi. Il percorso accademico al Politecnico di Milano non è semplice ma conduce a grandi soddisfazioni, sia in termini di crescita personale, sia in ambito professionale e i sacrifici saranno ampiamente ripagati”.

“Complimenti a Giovanni per il risultato ottenuto e per far sì che la memoria di Samuele sia sostenuta con tanto onore – dichiara la Famiglia Riva – Per noi è fondamentale sapere che ogni anno c’è uno studente meritevole che possa essere accompagnato negli studi, e trovare una piccola continuità con quanto lasciato da Samuele. Con il Politecnico vorremmo custodire questo legame e rinnovarlo ogni anno per mantenere vivo il suo ricordo, attraverso eventi pregevoli come questa borsa di studio. Anche Samuele aveva un riguardo speciale nei confronti del Polo di Lecco che considerava, non solo un luogo di studio e di crescita professionale, ma anche di aggregazione e ritrovo con i suoi coetanei. Ringraziamo il Prorettore Manuela Grecchi per la qualità dell’iniziativa”.