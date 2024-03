Politecnico. Giovedì 7 marzo lauree triennali al campus di Lecco

29 laureandi festeggeranno questo importante traguardo

LECCO – Giovedì 7 marzo giornata di lauree triennali al campus di via Previati a Lecco del Politecnico di Milano. Ecco i 29 laureandi che festeggeranno questo importante traguardo.

Ingegneria Civile e Ambientale (ICA)

Gianluca Buonanno, Tecla Casari Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio (ICMR)

Federico Bolis, Marco Cesana, Daniela Bianca Maria Forloni, Paolo Ghisleni, Chiara Mariani, Andrea Mosconi, Stefano Riva, Wisam Haidar Tfayli, Marco Tocchetti Ingegneria della Produzione Industriale (IPI)

Silvia Besana, Simone Bolis, Davide Butti, Luca Conti, Luca Dell’Oca, Giampiero Di Cunto, Simone Ferrari, Matteo Galli, Davide Guaitolini, Elia Lucini, Luca Mariani, Luca Mazzoleni, Mauro Monaco, Simone Pasini, Alessio Pedrazzoli, Marco Redaelli, Michele Angelo Francesco Tommasone, Isabel Visinoni

Le proclamazioni

La proclamazione dei laureati ICA e ICMR si svolgerà alle ore 14.30 in aula B.0.4;

mentre, per i laureati IPI, la proclamazione si terrà a partire dalle ore 16.30 in aula magna.