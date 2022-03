Politecnico: idee per il restauro dei musei civici Abegg e Monti

I due musei lecchesi al centro del corso e laboratorio di restauro architettonico di Ingegneria Edile-Architettura

Le amministrazione di Abbadia Lariana e di Garlate hanno hanno accolto favorevolmente la proposta di collaborare

LECCO – Dopo il lavoro svolto lo scorso anno a Villa Ceriani, sede del museo civico di Erba, questo semestre gli studenti del Poli posano la loro lente su due importanti siti del Sistema Museale della Provincia di Lecco: il Civico Museo della Seta Abegg di Garlate e il Civico Museo Setificio Monti di Abbadia Lariana.

Saranno questi i temi del corso e laboratorio di restauro architettonico di Ingegneria Edile-Architettura del Polo territoriale di Lecco, sotto la guida delle docenti ing. Tiziana Bardi, arch. Alessia Silvetti, prof.ssa Elisabetta Rosina e delle assistenti ing. Chiara Bonaiti, ing. Gaia Ravetto e arch. Luisa Valsecchi.

Entrambe le amministrazioni comunali hanno accolto favorevolmente la proposta di collaborare con il corpo docente e con gli studenti, i quali saranno chiamati a elaborare proposte per il restauro architettonico degli edifici e per la loro valorizzazione. Si è già svolto un sopralluogo presso il Museo Abegg, ve ne sarà uno lunedì p.v. al Setificio Monti e di certo ne seguiranno altri utili alla scoperta dei luoghi e alle operazioni di misurazione e rilievo. Il lavoro degli studenti partirà dallo studio del patrimonio esistente, da un lato dovranno effettuare l’analisi storica, urbanistica e i rilievi tecnici della parte interessata dall’intervento conservativo e, dall’altro, sviluppare proposte innovative per la valorizzazione dei siti con un attento riferimento al contesto in cui sono inseriti. Al termine del semestre i progetti saranno esposti presso le sedi dei comuni di Garlate e Abbadia Lariana.