Politecnico Lecco. 31 tecnici formati, conclusa la terza edizione del corso di metallurgia

Il percorso, svolto dal 22 febbraio al 14 aprile, ha coinvolto 31 partecipanti anche da fuori regione

La professoressa Barbara Rivolta: “La formazione continua è il pilastro per sviluppo”

LECCO – Si è conclusa con un bilancio positivo la terza edizione del “Corso Base di Metallurgia”, promossa dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e rivolta ai professionisti del settore metalmeccanico.

Il percorso formativo si è svolto dal 22 febbraio al 14 aprile e ha coinvolto 31 partecipanti provenienti da diverse realtà aziendali, con una presenza significativa anche da territori extra-lombardi. Un dato che evidenzia l’attrattività della proposta formativa del Polo lecchese.

Il corso, articolato in 23 ore complessive, è stato erogato in modalità ibrida, alternando lezioni in presenza e online per favorire la partecipazione. Sotto la guida scientifica della professoressa Barbara Rivolta, docente di Metallurgia e Materiali, il programma ha affrontato i principali temi della metallurgia dell’acciaio.

Le lezioni, curate dagli esperti del Laboratorio Prove Materiali “Prof. Giuseppe Silva” – i professori Andrea Baggioli, Marco Boniardi, Riccardo Gerosa e l’ingegner Agostino Silvestri – insieme all’ingegner Mario Cusolito, hanno spaziato dalle basi della metallurgia fisica alla produzione degli acciai, includendo l’analisi del diagramma di stato ferro-carbonio e le trasformazioni dell’austenite.

Ampio spazio è stato dedicato ai trattamenti termici massivi e ai trattamenti termochimici di indurimento superficiale, considerati elementi chiave per la competitività industriale.

Elemento distintivo del percorso è stata la giornata finale, interamente dedicata alle attività sperimentali. I partecipanti hanno potuto applicare direttamente le conoscenze acquisite attraverso esercitazioni su preparazione metallografica, osservazione delle microstrutture ed esecuzione di prove meccaniche di collaudo.

“Il Corso Base di Metallurgia rappresenta un esempio tangibile di come la formazione continua possa arricchire le competenze di tecnici e addetti al collaudo – ha dichiarato la professoressa Barbara Rivolta –. In un mercato sempre più competitivo e in costante evoluzione, specialmente nel comparto metalmeccanico, la formazione permanente è il pilastro fondamentale per garantire lo sviluppo professionale e l’innovazione dei processi aziendali”.

Al termine del percorso sono stati rilasciati i certificati di partecipazione. Il Polo di Lecco del Politecnico di Milano conferma così il proprio ruolo di riferimento per il territorio, con un’offerta formativa orientata al trasferimento di competenze applicate a supporto del sistema produttivo.