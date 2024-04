Politecnico Lecco: il 10 aprile sessione primaverile delle lauree magistrali

La discussione della tesi è in programma domani al Campus del Polo di Lecco

Sono 68 i laureandi: ecco l’elenco completo

LECCO – Tempo di lauree al Politecnico di Milano – Polo di Lecco: mercoledì 10 aprile si svolgerà la sessione primaverile delle lauree magistrali. Sono 68 i laureandi che discuteranno la loro tesi.

Ecco l’elenco completo:

Corso di Laurea Quinquennale di Ingegneria Edile-Architettura

Marco Arienti, Filippo Manuel Segreto

Border Lambrate – Sustainable neighbourhoods: analisi di strategie e soluzioni per il progetto di quartieri ad alta efficienza energetica e basso impatto ambientale.

Marika Baruffaldi, Agnese Fiore Rusconi, Sveva Rebaioli

THE RESILIENT ART BOX. Climate-sensitive regeneration of Whitehouse Street: circular solutions for an art hub in Bristol (UK).

Iuri Umberto Battaglia

Architetture innovative con soluzioni BIPV (Building Integrated Photovoltaic), progetto di integrazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile integrata all’involucro edilizio.

Antonio Benigni, Maria Cadorna Albini

ISCHIA ISOLA VERDE. Recupero e riqualificazione dell’area di Pio Monte della Misericordia e progetto di un polo multifunzionale con tecnologie innovative a secco in zona sismica.

Cristina Cammaroto, Luca Fornoni, Matteo Vitali

Casa di Comunità in Milano Gallaratese district. Development of a user-oriented next generation healthcare facility and its parametric off-site façade.

Marco Casiraghi, Andrea Luigi Scaccabarozzi, Marco Scotti

SPAZIO E IDENTITA’: proposta di miglioramento sociale mirato ad un’autosufficienza idrica ed economica con riutilizzo dell’acqua piovana per un’agricoltura aeroponica a servizio di un mercato per il campo profughi di Tulkarm in Cisgiordania.

Lorenzo Conti

“Toro no Machi – City’s Lantern. Adaptive Envelopes for High-Performance Buildings. Application to a Research Center in Tokyo Bay”.

Matteo Faraon

“CLUSTER CUBO. Costruire l’apprendimento attraverso il confronto, l’adattabilità degli spazi e la massimizzazione del comfort interno. Un progetto di scuola primaria a Segrate, aperta alla comunità e a nuove esperienze educative, dove lo spazio è modellato sulle diverse esigenze dei bambini e come supporto al loro percorso formativo”.

Roberta Firino

Hora Tchiga_Nem so de pao: progettazione di un centro polifunzionale nel villaggio di Cacine in Guinea Bissau.

Alice Ghezzi

M.O.R.E. Modules for On-site Response in Emergency. Sviluppo di un framework per la progettazione di strutture d’emergenza e per la valutazione di uno scenario di conflitto nella città di Kharkiv.

Weiting Guo

Una nuova fruizione turistica dell’area archeologica di Atene.

Pierre, Matthieu André Luc Le Masson, Toscan Graham Tanguy Blaise Valette

Museo dell’architettura sostenibile – Bruxelles.

Francesca Losa

BaanThai – Abitazioni autosufficienti lungo i canali di Bangkok: studio di tecniche applicative per la progettazione di edifici sostenibili e autosufficienti in grado di rispondere alle inondazioni e a condizioni climatiche estreme.

Eda Ozbek

DAYELE KOGO – Ricerca sulla terra cruda come materiale costruttivo contemporaneo e versatile, applicata al progetto per la nuova scuola di Korofina a Bamako.

Raffaella Sophia Bechmann Pasquinucci

Le Vele: La Nuova Biblioteca Sociale di Bellaria-Igea Marina.

Niccolò Riccardo Sacerdote

ALPWALL – sistema modulare leggero per la riqualificazione dei rifugi alpini. Progetto di recupero dell’Hotel Rifugio Livrio.

Elisa Stefanoni

Senti3Ri: Ri-cucire il Tessuto Urbano del paese di Abbadia Lariana attraverso la valorizzazione del Sentiero del Viandante, spina dorsale della città, e l’ideazione di nuovi percorsi connessi dal M.I.U.D., Ri-valutare la Ex Chiesa di San Martino e Ri-progettare le aree ad essa limitrofe.

Alessandro Taiocchi

MASSERIA CASTELLAMMARE. Proposta di recupero e ampliamento attraverso strutture ricettive modulari con sistemi costruttivi a basso impatto ambientale.

Francesca Testa

Porta Romana RE-COGNITION. Progettazione di edifici abitativi e terziari integrati innovativi con protocollo Active House.

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Mechanical Engineering

Zain Ahmed

Development of High Power LPBF of Nitinol.

Francesco De Felice

Design and fast prototyping of an exoskeleton for early upper limbs mobilization.

Alberto Iglesias Calcedo

Progressive customized orthosis design and development: Elbow spasticity case.

Billur Kocoglu

The Influence of Irradiance Distribution and Scan Speed on the Weldability of AISI 304.

Renad Novruzov

FEM of Corrosion Fatigue Crack Growth Applied to PD Pump Fluid End Parts.

Corso di Laurea in Civilengineering for Risk Mitigation

Benyamin Abbasi Feshki

A physics-empirical approach for rainfall thresholds estimation in Valtellina valley (Northern Italy).

Anahita Babaei Nezhad

Decarbonizing the logistic chain – Framework of possible strategy.

Georges El Achkar, Ahmed Gamal Mohamed Hassan

How and How Fast Does a Channel Respond to Sediment Overloading Under Supercritical Conditions?

Yirong Han

The assessment of wood structural elements by NDT.

Amr Asem Abdalmoneim Mostafa Hassanien

Design of slope stabilizing piles: 3D numerical analyses for optimum design strategies.

Mehdi Hatami Goloujeh

Applications of Machine Learning and Remote Sensing in Disaster Management Cycle.

Subhuj Bhadra Khanal

Glacier Mass Balance and Discharge Modelling of a Glacierized Catchment.

Noemi Maglia

Performance of Rainwater Harvesting Systems for a sustainable management of water resource.

Tarek Mudawar

Network Dynamics Analyses: A Topological Study of Performance in Thirty-Four Metro Transportation Systems.

Masoud Solki

Optical measurement of residual strain in post-tensioned concrete elements.

Sayedehtahereh Vakily

Uncertainty Analysis of the Catchment Characteristics Obtained from Different LiDAR-Based DEMs.

Ali Yaghoubirad

Assessment of Map readability for crisis maps.

Hanfeng Zhang

Optimizing Basin Initial Conditions Setting of SMART-SED Model.

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Salah Hamed Elsheikh Amani

Designing prefabricated co-living for social interaction.

Nima Arab

Environmental Performance and Social Inclusion Project in Rio di Janeiro, via IMM.

Fadydvid Hisham Francis Albogdady Asaad

Cafe Riche- Unlocking the potential of buildings in Downtown Cairo through adaptive reuse and retrofit.

Amr Sherif Salaheldin Attia

Analysis and Optimization of an Energy Efficient Building in Egypt.

Ahmed Abdelkhalig Abdelwahid Bashir, Zyad Tarek Aboulfadl Mohamed Hassan

Passive House Principles in Hot-Arid Climate – Case study of Upper Egypt and Northern Sudan.

Lorenzo Bavelloni

Beirut’s Port: Analysis of port logistics, Modular construction, Energy efficiency and Structural & Architectural integrity.

Abdessamad Boussairi, Hiba Abou Nassif

Verde Paranoa: Sustainable Nature-Based Solutions for Urban Issues.

Mahdi Chehade

Embodied Carbon Optioneering for Building Structures.

Ammet Kayagil

INCREMENTAL HOUSING Evolutionary Urban Cluster Prototype for Informal Settlements: Case of BASECO Manila.

Beste Kivrak

rECOnnecting Vlorë: the city and the nature.

Pouyan Kamalzadeh

The Potential of AI tools to Enhance Building Performance by focusing on Thermal Comfort Optimization: A comparative Study of AI Designing and Human Design in Building and Architecture.

Bahar Khalatbarilimaki, Anousha Madani, Elaheh Mahlouji

Sustainable Retrofit: The Well-Nest Community Center.

Mattia Marotta

FERROVIENORD-BOVISA NEW HEADQUARTER: exploring efficiency through timber unitized facades for a new office building.

Elham Sharifi

Technical design of curtain wall façade integration of greenery and solar collectors for a hotel in Boston.

Tania Melissa Villanueva Granados

Millennium Mills Renovation Project.

Juanjuan Xing

Floating Active House Design in Naoshima.

Donya Yarahmadi

Renovation of Nicolae Balcescu High school In Cluj-Napoca.