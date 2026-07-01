Politecnico Lecco. Successo per il campus dell’innovazione: al via le iscrizioni alla “Innovators Week”

Conclusa con 30 studenti la settimana tra tecnologia, sport e creatività digitale

A settembre nuovo laboratorio con robotica, fabbricazione digitale e realtà virtuale

LECCO – Grande successo di partecipazione per l’edizione estiva del laboratorio “Tecnologie, Sport e Creatività Digitale” promosso dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, che ha coinvolto 30 studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado.

Il campus, svoltosi dal 15 al 19 giugno 2026, ha registrato il tutto esaurito e un forte gradimento da parte dei partecipanti e delle famiglie, confermando l’efficacia del modello formativo basato sul learning by doing.

Il percorso, coordinato dal professor Mario Covarrubias Rodriguez, ha guidato ragazze e ragazzi provenienti da diversi comuni della provincia di Lecco in un’esperienza immersiva tra tecnologia, sport e creatività digitale.

Durante la settimana gli studenti hanno sperimentato attività di disegno e stampa 3D, utilizzo di macchinari come la CNC, simulazioni virtuali di kayak e cucina, esperienze immersive con Google Earth VR e attività sportive adattate in ambiente reale e virtuale, tra arrampicata, ping pong in realtà virtuale e giochi collaborativi. Il percorso si è concluso con una prova corale in realtà virtuale e la presentazione dei lavori finali alla presenza delle famiglie.

Un’esperienza che ha permesso ai partecipanti di avvicinarsi al mondo universitario grazie alla guida di docenti, ricercatori e tutor del Politecnico.

Sulla scia del successo dell’iniziativa, il Polo di Lecco annuncia ora l’apertura delle iscrizioni alla “Innovators Week 2026 – Laboratori di orientamento attivo”, in programma dal 7 all’11 settembre 2026 presso il campus.

Il nuovo laboratorio introdurrà moduli dedicati a robotica e fabbricazione digitale, con assemblaggio di robot educativi, programmazione, modelli motorizzati e dimostrazioni di taglio laser. Spazio anche allo sport in realtà virtuale con discipline immersive come vela, tiro con l’arco, freccette, bowling e biliardo.

L’esperienza si concluderà con una giornata finale aperta ai genitori, durante la quale saranno presentati i robot e i dispositivi realizzati dagli studenti.

Il laboratorio è a numero chiuso (minimo 15, massimo 30 partecipanti), con quota di iscrizione pari a 250 euro, comprensiva di pasti e assicurazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 22 luglio 2026 tramite modulo online.

Per informazioni: polo-lecco@polimi.it