Politecnico. Marco Tarabini nuovo prorettore del Polo territoriale di Lecco

Dal 1° gennaio assumerà l’incarico raccogliendo il testimone di Manuela Grecchi

Una nomina che va nella direzione della continuità e del rafforzamento di un presidio universitario strategico

LECCO – Il professor Marco Tarabini sarà il nuovo prorettore del Politecnico di Milano Polo territoriale di Lecco. Succederà a Manuela Grecchi, il cui mandato scadrà il 31 dicembre prossimo.

Marco Tarabini, lecchese classe 1978, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica e il dottorato di ricerca in Ingegneria dei sistemi meccanici con lode presso il Politecnico di Milano. La sua ricerca si concentra sullo studio della risposta del corpo umano alle vibrazioni e sulla progettazione di strumenti di misura per applicazioni industriali; ha coordinato più di 40 progetti di ricerca finanziati da enti pubblici e aziende private; è autore di due capitoli di libri, di oltre 70 lavori scientifici pubblicati su riviste peer-reviewed e di più di 70 articoli pubblicati in atti di convegni; è co-inventore di 6 brevetti.

È il coordinatore del comitato ISO/TC 108/SC 4/WG 13 “Evaluation of human exposure to whole-body vibration” e membro dell’international advisory committee on hand-arm vibration; è senior member IEEE, vicecoordinatore del corso di studi in Ingegneria Meccanica e coordinatore del Joint Research Center Metal and Transformation Technologies.

Il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, esprime le proprie congratulazioni: “La nomina del professor Tarabini – dichiara Piazza – va nella direzione della continuità e del rafforzamento di un presidio universitario strategico per Lecco e per l’intera area lariana. Il Polo del Politecnico rappresenta un’eccellenza che negli anni ha saputo crescere grazie a una collaborazione concreta tra università, istituzioni e mondo produttivo”.

“Conosco personalmente Marco Tarabini – prosegue il Sottosegretario – e ne apprezzo la capacità di unire ricerca di alto livello e attenzione alle esigenze delle imprese, in particolare delle piccole e medie realtà del territorio. È questo il modello di università che vogliamo sostenere: una università radicata nel territorio, capace di generare competenze, innovazione e opportunità di sviluppo locale”.

Piazza rivolge inoltre un ringraziamento alla Prorettrice uscente Manuela Grecchi: “A Manuela Grecchi va il mio sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. Il suo mandato ha contribuito in modo determinante a consolidare il ruolo del Polo di Lecco come punto di riferimento per la formazione tecnica e scientifica, rafforzando il dialogo con le istituzioni locali e con il sistema economico lecchese”.

“Regione Lombardia – conclude Piazza – continuerà a sostenere il Polo di Lecco del Politecnico di Milano come motore di crescita, innovazione e occupazione qualificata, nella convinzione che investire su università e ricerca significhi investire sul futuro del nostro territorio”.