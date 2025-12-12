Politecnico. MITICA lancia i primi corsi online per le MPMI transfrontaliere

Dall’intelligenza artificiale alla gestione strategica, con corsi online e workshop in presenza finanziati da Interreg

LECCO – I partner del progetto Interreg Italia-Svizzera “MITICA – Modelli Innovativi di Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate” sono pronti a lanciare i primi percorsi formativi online sulla piattaforma www.mitica-interreg.org, sviluppati dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano in collaborazione con l’intero partenariato.

A seguito dell’analisi delle esigenze formative delle MPMI transfrontaliere condotta nei mesi scorsi, il programma formativo prende ora forma concreta con le prime due proposte rivolte a imprenditori, manager, professionisti e lavoratori interessati a potenziare le competenze strategiche, digitali e organizzative delle proprie imprese.

Il primo corso in partenza è “Intelligenza Artificiale Pratica: Dall’Idea al Progetto”, tenuto da Marco Tarabini e Manuel Roveri dei Dipartimenti di Meccanica ed Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.

Il percorso è rivolto alle imprese interessate a comprendere e integrare l’AI nei propri processi, combinando aspetti strategici, come opportunità, gestione dei dati e project management, con una parte pratica dedicata a regressione, classificazione e analisi documentale mediante LLM (Large Language Models). “L’obiettivo è guidare i partecipanti nella progettazione di un primo progetto pilota di AI, definendo obiettivi, KPI, rischi e casi d’uso concreti” spiegano i coordinatori.

I moduli online asincroni partiranno dal 28 gennaio, seguiti dai webinar sincroni dell’11 e del 25 febbraio, per concludersi con il workshop in presenza dell’11 marzo.

A seguire, prenderà il via il corso “Intelligenza Artificiale Pratica: Analisi e Produzione di Documentazione Tecnica”, le cui date sono in via di definizione, e il percorso “Guidare la crescita: pianificazione strategica e controllo di gestione”, con docente Andrea Boaretto di Personalive S.r.l.

“Si tratta di un percorso operativo pensato per chi desidera rafforzare la visione strategica della propria azienda, fornendo strumenti per analizzare il contesto competitivo, definire un posizionamento distintivo, costruire un modello di business e tradurlo in un business plan completo, supportato da KPI e cruscotti di controllo” spiegano i coordinatori del progetto.

I moduli online asincroni partiranno dal 5 febbraio, seguiranno i webinar sincroni del 19 febbraio e del 5 marzo, e si concluderà con il workshop in presenza del 19 marzo.

I corsi sono aperti a tutte le MPMI del territorio transfrontaliero e sono interamente finanziati grazie al programma Interreg. La partecipazione richiede la presentazione della domanda, da inoltrare fin da subito tramite il bando disponibile sul sito del Polo territoriale di Lecco al seguente link. I posti sono limitati e saranno assegnati in ordine cronologico.

Per consultare l’intera offerta formativa è disponibile il catalogo online: https://pdflink.to/7c587281/

Elenco completo dei corsi:

Data-driven decision making: come collezionare, strutturare e leggere i dati per le decisioni strategiche aziendali

Flussi intelligenti: ottimizzare la logistica di magazzino (WMS) per liberare liquidità

Automazione flessibile per la PMI: quando e come introdurre un robot collaborativo (cobot)

Intelligenza artificiale pratica: introduzione

Intelligenza artificiale pratica: analisi e produzione di documentazione tecnica

Resilienza digitale: gestire il rischio cyber e la responsabilità diretta

Guidare la crescita: pianificazione strategica e controllo di gestione

Il motore finanziario: budgeting, analisi dei costi e gestione della liquidità

Conquistare il mercato: strategie di marketing B2B

L’impresa del futuro: cultura aziendale, attrattività, leadership e gestione del cambiamento

Leggere e interpretare il disegno tecnico

Fondamenti di materiali metallici per la produzione meccanica

Lavorazioni per asportazione di truciolo: tecnologie e parametri di processo

Tutte le informazioni sono disponibili sulla piattaforma di progetto: www.mitica-interreg.org