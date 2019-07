Politecnico. Premio di laurea “Dott. Ing. Katia Corti”, proclamati i vincitori

Vince la tesi Agri+Culture: The new centre of Casatenovo

Premiati Andrea Bonaiti, Pier Paolo Mainetti, Luca Sironi

LECCO – E’ stato assegnato il premio di laurea “Dott. Ing. Katia Corti”, giunto alla sua 8^ edizione grazie al contributo del Lions Club Lecco San Nicolò.

Come di consueto la call è stata rivolta ai laureati in Ingegneria Edile-Architettura del Polo territoriale di Lecco che, tra luglio 2018 e aprile 2019, avessero discusso tesi riferite a un progetto innovativo di recupero o di nuova costruzione sul territorio lombardo, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale dell’intervento.

Il concorso, istituito per ricordare l’ing. Katia Corti laureata al Politecnico di Milano e prematuramente scomparsa, si è chiuso ufficialmente oggi pomeriggio (venerdì) con la proclamazione dei risultati durante la cerimonia di conferimento delle lauree magistrali.

Annunciati i vincitori, il presidente del Lions San Nicolò Romolo Gadaldi e la mamma di Katia Corti, hanno consegnato loro il premio di 3.000 euro messo in palio dal Club.

La giuria ha decretato la vittoria della tesi AGRI+CULTURE: The new centre of Casatenovo di Andrea Bonaiti, Pier Paolo Mainetti, Luca Sironi ritenendo che l’elaborato affrontasse con originalità e completezza il tema della riqualificazione di un’area industriale dismessa in un piccolo centro.

I criteri di valutazione secondo cui si è basata la scelta sono stati: la complessità, la completezza e l’originalità della tesi e dei suoi elaborati all’interno di un progetto innovativo di recupero edilizio.

Vista la qualità dei lavori presentati al concorso, i giurati hanno deciso di assegnare anche due menzioni speciali ai seguenti lavori:

FHAB / Flexible Hub Area Bombelli – Spazi flessibili tra lavoro ed eventi per rivitalizzare Lambrate di Stefano Airaghi, Francesca Molina, Emiliano Sacco . La giuria ha espresso il seguente parere: “la tesi indaga il tema dell’innovazione e della flessibilità degli spazi per il lavoro con un intervento rigoroso e attento alla qualità degli spazi interni ed esterni di un complesso industriale dismesso”.

. La giuria ha espresso il seguente parere: “la tesi indaga il tema dell’innovazione e della flessibilità degli spazi per il lavoro con un intervento rigoroso e attento alla qualità degli spazi interni ed esterni di un complesso industriale dismesso”. Eco-quartiere Porto di Mare – modellazione e analisi multi-scalare alla scala urbana. Progettazione integrata di un Food district e Hub per i trasporti di Tommaso Mauri, Maria Coraly Mazzucchelli, Elena Sala. Secondo la commissione la tesi interpreta in modo innovativo e articolato il nesso tra disegno urbano e sostenibilità ambientale in un’area periferica milanese di rilevante complessità.

Giuria