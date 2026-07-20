Politecnico. Sessione estiva delle lauree magistrali: 93 laureandi al Polo di Lecco

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Il campus di Lecco

Domani, martedì 21 luglio, la discussione delle tesi

Ecco l’elenco completo dei laureandi

LECCO – Domani, martedì 21 luglio, al campus del Polo di Lecco si svolgerà la sessione estiva delle lauree magistrali: 93 laureandi discuteranno la loro tesi. Ecco l’elenco completo.

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

  • Alessia Amigoni, Cristian Andreini
    Verso le costruzioni 5.0: Innovazione tecnologica e sociale per aumentare l’efficienza degli interventi edili. Il caso studio di Corvetto
  • Martina Arnoldi
    RECube: Rethink, Reuse & Regenerate. Strategie di riuso sostenibili per il Palazzetto Enea Mattei a Morbegno.
  • Nicolò Avagliano
    LeBUP! – Il sistema delle mura di Lecco come attivatore culturale della città pubblica per tutti
  • Clara Azzola, Sara Novarese, Elettra Percassi
    R.A.C.I.N.E. L’uso dei materiali bio-based per l’abbattimento della CO₂: applicazione alla stampa 3D per sistemi di facciate parametrizzate
  • Inès Marie Marthe Aude Bedel
    Oltre Noi – Centro di comunità e di benessere
  • Mattia Bosio
    AI BASED ESTIMATION OF NEIGHBOURHOOD ENERGY DEMAND
  • Giulia Buongiovanni, Marianna Camerota, Valentina Giustinelli
    DRUMS: Durability, Reuse, Urban Mining, Sustainability – Implementazione dell’Urban Mining come soluzione sostenibile applicata alla progettazione del nuovo Campus per il Conservatorio di Milano Rogoredo
  • Davide Cesco Casanova, Samir Sanchez Hernandez
    D6 The Texture of Memory
  • Noemi Chiappa
    Crescenzago – Una proposta per il recupero funzionale e abitativo a basso impatto
  • Edoardo Colizzi, Martino Samuele Maria Galvani, Giulio Monti
    Planting Building: l’utilizzo di risorse bioregionali come elemento strategico per la valorizzazione del territorio dell’Isère
  • Alice Dughera, Noemi Mastalli
    S2S – Sound to Shape: The Vltava Philharmonic Hall. A new approach to design supported by AI and contemporary technologies
  • Lorena Falbo
    UNDER RECONSTRUCTION UKRAINE – Museo d’arte contemporanea a Kharkiv
  • Federica Gallone
    RE-MASSAE: Potenzialità inespresse delle masserie abbandonate del Tavoliere delle Puglie. Applicazione al caso di studio: Masseria Ponte Albanito (FG).
  • Miranda Valeria Margarita González
    NOVA RIO: Regeneration of the Cidade Nova neighbourhood in Rio de Janeiro with the support of the IMM methodology, design of an urban market and new public spaces for the community
  • Marta Locatelli
    LBCampus: a multifunctional campus in Long Island City
  • Martin Lusiani
    Ars Revivendi. Un approccio progettuale integrato per la rigenerazione dell’ex Arsenale Militare di Pavia
  • Nicolò Madera, Giacomo Ruello
    MAI – Museo dell’Arte Iblea. Progettazione di un nuovo hub culturale presso la Pagoda della Pace di Comiso con tecnologie in legno reversibili
  • Gaia Parini, Leonardo Sambruna
    ARCO – La psicologia architettonica applicata al nuovo centro culturale di Cesano Maderno
  • Riccardo Restelli
    Poli[S]: analisi strutturali e rifunzionalizzazione del Palazzo del Lavoro di Torino
  • Giacomo Rusconi, Martina Troian
    Sedici.5 – Forme per il gusto, spazi per il pensiero – L’architettura sperimentale del Wine Campus EDA: strategie dinamiche e progettazione dell’involucro

Corso di Laurea in Mechanical Engineering – Ingegneria Meccanica

  • Marco Gaglione
    AR Coaching for Rowing: A Markerless Augmented Reality Exergaming System for Indoor Rowing
  • Rostislav Karaivanov
    Assessment of a Gear-Based IVT
  • Yuanhao Liu
    Development and Validation of a Cartesian Impedance Control Framework for Compliant Robotic Interaction Tasks
  • Seyedmohammad Mashhadi
    Design and Development of a VR Training System for Industrial Machine Assembly and Disassembly
  • Elisa Riva
    Synergistic Integration of tSCS and FES to Enhance Motor Performance: A Feasibility Study
  • Simone Scardinale
    Enhancing 3D Printing: Investigation on Printability of Recycled Polypropylene from Textile Waste
  • Filippo Toniolo
    Design and Application of a Multimodal Measurement Protocol for Biomechanical Profiling of Basketball Players
  • Ian van Ham
    Development of a Bilateral IMU System for Ice Hockey Skating Analysis
  • Alice Viganò
    Investigating the Recyclability of Ski Sandwich Structures through High-Voltage Fragmentation

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

  • Arian Askari
    Structural Health Monitoring of Bridge Using InSAR Data
  • Zeinab Awada
    Urban Crash Hotspot Identification Using Network Based Analysis: A Case Study of Nolo, Milan
  • Lorenzo Bacilieri
    Hydrodynamic simulations for flood hazard by Rupinaro creek in Chiavari
  • Sahar Darvishi
    Multi-Source Validation of Aircraft Contrail Predictions Using Satellite Imagery, Ground-Based Observations, and Flight Trajectory Data
  • Elmoez Yassien Hussein Yassien
    Spatiotemporal Analysis of Surface Water Changes Along the Sudanese Reach of the Blue Nile Associated with the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) Using Remote Sensing
  • Filippos Filippidis
    A post-disaster reading of the Modigliana case study: damage and loss data management with the AHEAD Information System
  • Ahmed Awad Ali Gaber
    Hydro-Morphodynamic modelling of the Torrente Caldone around the Sant’Egidio bridge
  • Favjo Haka
    Fiber reinforced concrete
  • Armin Karami
    Seismic Performance Evaluation of an Irregular RC Moment Frame Structure Retrofitted with FRP
  • Monireh Karvanpour
    Topology Optimization via Monte Carlo Tree Search in Linear-Elastic Continua
  • Jelnar Maihoub
    Exploring National Readiness for Post-Disaster Recovery Planning and Implementation: Evidence from a Multi-Country Project
  • Mushahid Majid
    2D Hydrodynamic Modelling for Urban Flood Risk Assessment: A Case Study of the Trobbia River
  • Komal Farooq Malik
    ASSESSING NATIONAL READINESS FOR POST-DISASTER NEEDS ASSESSMENT: A FOUR COUNTRY COMPARATIVE STUDY
  • Prachi Madhukar Meshram
    Deep learning models for transportation risk analysis: from CNN (Convolutional Neural Networks) to GNN (Graph Neural Networks)
  • Mahdi Mokhtarzadeh
    Aggradation wave dynamics under sediment overloading in supercritical unsteady flow conditions
  • Haleh Momeni Sohrabi
    Detection of real failure mechanism in vibration-based monitoring of bridge structures under environmentally-oriented false failure signatures
  • Hadis Nikzad
    Evaluating the possibility of using remote sensing soil moisture data to define antecedent moisture conditions in the CN method
  • Mohammad Oftadeh
    Numerical modeling of flat slabs under torsional moment
  • Adarsh Ashok Pandit
    Development of a design-oriented tool for structural members exposed to fire
  • Hanieh Rezaeisoltanabadi
    Flood Hazard Assessment in the Lambro River: A Comparative Analysis of Different HEC-RAS Versions
  • Sheyda Salehi
    Investigating Long-term changes in global precipitation using standard moments and relative entropy
  • Ziyu Shi
    Aeolian vibrations of Overhead Transmission Lines: analytical modeling and comparative assessment of different passive control devices
  • Wisam Haidar Tfayli
    Verification and removal of inversion artifacts for ERT monitoring data through numerical simulations, laboratory tests and real data for Parma river levee in Colorno
  • Sedat Ugurlu
    A multi-sectoral drought vulnerability framework: Application for European basins
  • Shuangrui Yang
    Assessing the Relationship Between Soil Moisture Drought and Cereal Yield Anomalies in China
  • Wenxing Zhang
    A Framework for Occupational Safety Analysis Combining a Large Language Model, an Ontology and Knowledge Graphs
  • Jinyi Zhu
    Integrated Assessment of Agricultural Drought Risk and Reclaimed-Water Risk Reduction in Granollers, Spain

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

  • Abdelrahman Adel Mohamed Abdelkader, Hanieh Farhad, Aditi Hota
    INNESTO – Architecture as an Ecotone
  • Asmaa Mamdouh Ahmed Aboudief
    ClashAI: An Intelligent Framework for Automated Clash Detection and Resolution in Revit Environment
  • Alireza Babaei
    Evaluation of Material-Related Credits in LEED v4 and LEED v5 Using Case Study Approach
  • Azza Musa Ali Abdelkarim, Yared Biruk Bekele
    Piacenza Green City Strategy: Connected, Resilient and Ecological Historic City Through IMM
  • Sara Abdelrahman Osman Elimam, Hagar Atef Mahmoud Aly Hammad
    Decoding Facade Performance: From Frontier Discovery to CNN Framework for Early-Design Stage
  • Amr Tarek Abdrabo Mohamed Elkhouly
    HexaForm: Algorithmic Design and Digital Fabrication Workflows for Discretizing and Building Doubly Curved Surfaces via Planar Ngons
  • Ali Ayman Ibrahim Mahmoud Elsayed
    LOUVEN+: From Text to Fabrication: Integrating AI Generative Modelling, Freeform Surface Reconstruction, and Band Strips Discretization for Automated Architectural Facade Fabrication
  • Aybegum Gorusen
    The Living Tapestry: The Colombina Urban Hub
  • Kia Khorramdin, Mohammadreza Moradpour Lankarak
    AI-Assisted Facade Optimization Tool
  • Yalda Kohan Tazehkand, Zahra Dabbagh, Riraa Saboori
    PASSARELA VERDE – A Climate Resilient Vision for the Sam-Badrome District
  • Juan Pablo Lopez Valderrama
    Reviving Industrial Memory: Conservation and Adaptive Reuse of Industrial Heritage between Italy and Colombia – The Case of the Baruffaldi Iron Factory in Lecco, Italy
  • Ghazaleh Mohammadi, Jimmy Djurist Ngenzi
    Between Design Intuition and Simulations: A Standards-Informed Parametric Decision-Support Tool for Early-Stage Envelope Decision Making. Development and Application of Armadillo within the LionCity II Case Study
  • Ivana Denisse Ortega Mendoza
    A Climate-Responsive Building for the New Guayaquil: Integrated Environmental Design
  • Gabriela Yasmin Pereira De Melo Lazaro
    Zama 23: A Circular Regeneration Strategy for Intergenerational Housing

Corso di Laurea in Architectural Engineering

  • Amélie Erard, Réka Nyakas, Daniela Restrepo Betancur
    Hybrid Flow: Athlete Accommodation in a Regenerated Riverfront of Belgrade, Serbia

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