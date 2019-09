In Santa Marta la Messa celebrata da Don Andrea

70 anni fa Pio XII proclamò San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato

LECCO – La Polizia di Stato in festa per il Patrono San Michele Arcangelo. Questa mattina, lunedì, rappresentanti e personale della Questura di Lecco si sono riuniti nella Chiesa di Santa Marta per la tradizionale messa, celebrata da Don Andrea Lotterio, cappellano della Polizia di Stato.

“Quest’anno San Michele Arcangelo cade in un anniversario importante – ha ricordato Don Andrea – infatti sono trascorsi 70 anni da quando Papa Pio XII, con apposita Bolla Papale, proclamò San Michele Arcangelo Patrono della Polizia di Stato”.

“Una figura importante – ha continuato il prete – che simboleggia non solo la protezione e la sicurezza che le forze dell’ordine offrono ai cittadini ma anche la gestione dell’ordine pubblico. Nella storia dei tre Arcangeli riconosciamo un Dio che comunica con gli uomini e l’auspicio per gli uomini e le donne della Polizia di Stato è quello di continuare a farlo quotidianamente nel proprio lavoro, al servizio della comunità”.

Al termine della Messa, dopo la lettura della preghiera di San Michele, Don Andrea ha consegnato al Questore di Lecco Filippo Guglielmino una copia della Bolla Papale del 1949. Guglielmino ha quindi rivolto un saluto agli uomini della Questura presenti, ringraziandoli per il servizio svolto.

GALLERIA FOTOGRAFICA