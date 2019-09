Polizia Locale, il nuovo comandante: “Mai sottovalutare i bisogni dei cittadini”

Monica Porta, alla guida del Comando di via Sassi, si racconta

Lunedì sera è stata presentata dal sindaco al Consiglio Comunale

LECCO – Scelta lo scorso maggio dall’amministrazione comunale di Lecco al vertice della propria Polizia Locale, dopo un periodo transitorio è entrata ufficialmente in servizio a tempo pieno il nuovo comandante Monica Porta.

“Si completa un tassello fondamentale” ha sottolineato il sindaco Virginio Brivio presentando il nuovo comandante in Consiglio Comunale, ricordando che resta un obiettivo del municipio integrare l’organico del Comando con nuovo personale.

“Sono onorata di essere a Lecco – è intervenuta Monica Porta in aula – in 33 anni di servizio ho fatto tanta gavetta, prima come agente poi all’ufficio direttivo e come comandante. In questi mesi ho avuto modo di conoscere le persone che lavorano al Comando di Lecco, è stata una bella sorpresa: hanno tante competenze che devono esprimersi al meglio. Fino ad oggi, non c’è stata alcuna resistenza alle mie sollecitazioni e con gli ufficiali stiamo valutando la migliore organizzazione del lavoro”.

Pochi agenti ma molto preparati ed efficienti

Un Comando, quello di via Sassi, che da tempo attendeva stabilità dopo diversi avvicendamenti alla sua guida e che necessiterebbe di ulteriori agenti:

“Sicuramente serve integrare l’organico – spiega il nuovo comandante – ma spesso non emerge che, le persone che già ci lavorano oggi, stanno facendo tantissimo e bene. Riescono a chiudere in tempi brevi le segnalazioni e operano in numerosi ambiti. Hanno tanto spirito di servizio e questo è un valore aggiunto”.

L’attenzione ai rioni

Il nuovo comandante fa sapere che i servizi esterni verranno implementati, “la prossimità è la vocazione della Polizia Locale”, in particolar modo nei rioni:

“Ognuno ha la sua specificità e le sue problematiche, espresse dai residenti. Si tratta spesso di problemi non così grandi ma importanti per chi vive il quartiere. Non bisogna mai sottovalutare i bisogni del cittadino, tenere sempre conto del suo punto di vista e stare dalla sua parte”.

Monica Porta lo ha imparato nel corso della sua carriera, in particolare nei contesti più piccoli, come a San Giorgio su Legnano, dove ha operato per 19 anni, e a Magenta, comune che ha salutato assumendo l’incarico a Lecco: “Ogni Comando mi ha insegnato qualcosa di diverso, dall’attenzione al cittadino alla gestione di situazioni complesse. Quando ho iniziato il servizio a Pero, il polo fieristico aveva appena aperto e ho avuto modo di fare un’esperienza importante nella gestione della viabilità che contava flussi di ben 18 mila veicoli al giorno”.