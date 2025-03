Polizia Locale, in arrivo 152 mila euro per le dotazioni in Provincia di Lecco

Beneficiari i comuni di Valmadrera, Colico, Robbiate, Lecco e la Provincia

Zamperini: “Garantiamo maggiore sicurezza sul territorio”

LECCO – Regione Lombardia ha stanziato 2,5 milioni di euro per finanziare 99 richieste finalizzate all’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali e al rinnovo del parco veicoli delle Polizie Locali per il 2025. Di questi fondi, 153.500 euro sono destinati alla provincia di Lecco, a beneficio dei comuni di Valmadrera (40.000 euro), Colico (40.000 euro), Robbiate (40.000 euro), oltre che della Provincia (13.500 euro) e del Comune di Lecco (20.000 euro).

“Queste risorse – dichiara il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini – permetteranno di potenziare le dotazioni delle Polizie Locali, garantendo maggiore sicurezza sul territorio. Oltre agli equipaggiamenti tradizionali, i finanziamenti copriranno anche sistemi di videosorveglianza, computer, dispositivi mobili, il potenziamento delle centrali radio, nuove autovetture ecologiche e strumenti all’avanguardia come bodycam, sniffer, etilometri e telecamere per la lettura delle targhe. Questi investimenti renderanno ancora più efficienti le attività degli agenti”.

“Si tratta di un supporto concreto per le Polizie Locali, che svolgono un ruolo sempre più cruciale nella sicurezza urbana. Compiti e responsabilità in continua evoluzione richiedono strumenti adeguati e al passo con i tempi, a fianco della professionalità degli agenti impegnati nel presidio del territorio e nella prevenzione. Ringrazio l’Assessore Regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, per il suo impegno nella valorizzazione delle Polizie Locali come punti di riferimento per la sicurezza delle nostre comunità”.