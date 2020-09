Polizia Locale: le postazioni dei controlli della velocità a Lecco

Ecco le vie interessate fino al 15 settembre

Controlli effettuati per mezzo di telelaser TruCam

LECCO – Proseguono i controlli della velocità a mezzo telelaser TruCam a cura degli agenti della corpo di polizia locale di Lecco. Le vie interessate dai controlli questa settimana e fino a martedì 15 settembre sono corso Bergamo, corso E. Filiberto, Lungolario Piave, via Capodistria, via XI febbraio (altezza ditta Leuci) e viale Valsugana.

Il servizio di controllo viene svolto per incentivare un rispetto rigoroso dei limiti di velocità, elemento chiave nella prevenzione degli incidenti stradali, e per tutelare la sicurezza stradale. Così come stabilito dai provvedimenti del Ministro dei Trasporti e dal Ministero dell’Interno in materiale, le stazioni di controllo della velocità sono anche segnalate in loco, in maniera visibile e ad una distanza adeguata dal punto di rilevazione.

Importante ricordare come il limite di velocità sul territorio cittadino sia di 50 Km/h (ove non diversamente ed espressamente segnalato). A questo collegamento la tabella con gli importi delle sanzioni previste per le rispettive violazioni che, se commesse dopo le 22 e prima delle ore 7, sono aumentate di un terzo.