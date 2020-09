Polizia Locale. Regione finanzia l’acquisto di vetture ecologiche, fototrappole e body cam

131 i progetti finanziati, 9 i comuni lecchesi coinvolti

2,6 milioni di euro riservati ai comuni della Regione

LECCO – Regione Lombardia ha finanziato 131 progetti per l‘acquisto di dotazioni tecnico-strumentali riservati alle polizie locali e il rinnovo del parco veicoli. Lo comunica l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale.

Terminata l’istruttoria del bando di 2,6 milioni di euro riservato ai Comuni, alle Comunità Montane e Unioni di Comuni, Palazzo Lombardia ha elaborato la graduatoria dei progetti e gli enti hanno già provveduto ad acquistare il materiale richiesto. Ci sarà in ogni caso tempo fino al 15 dicembre per la rendicontazione delle spese.

Dotazioni strumentali, acquisto fototrappole e body cam

Con l’avviso sono state acquistate 12 biciclette elettriche, 3 droni, 132 radio portatili e veicolari, 104 dash cam, 120 bodycam o telecamere indossabili, 33 defibrillatori semiautomatici portatili, 20 metal detector portatili, 239 fototrappole, 11 laser scanner, 1 simulatore auto moto, 28 kit di materiale didattico, 91 autovetture ecologiche, 18 moto e scooter, 1 gommone, 8 colonnine SOS e 20 armadi blindati.

“Sempre più vicini alle Polizie Locali”

“Abbiamo avuto risposte importanti dagli enti – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale – puntando in particolare sulla mobilità. Ci siamo fatti carico delle richieste dei Comuni e delle Comunità montane cofinanziando l’acquisto di dotazioni strumentali e rinnovando il parco mezzi delle polizie locali. In un periodo di tagli agli enti locali – ha concluso l’assessore – Regione Lombardia ha, ancora una volta, dimostrato concreta vicinanza a chi, quotidianamente, opera per la collettività”.