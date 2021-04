Da inizio mese Raffaella Forni sostituita al comando della Polizia Provinciale

La Lega Abolizione Caccia critica la decisione: “Vogliamo sapere la verità politica”

LECCO – “A seguito della destituzione della dott.ssa Raffaella Forni dal ruolo di Comandante della Polizia Provinciale di Lecco, con metodi turchi, chiediamo la vera verità politica che ha portato a questa decisione”.

Con un comunicato di fuoco, la LAC lecchese si schiera apertamente contro la scelta della Provincia di Lecco di sostituire la comandante Forni, per un ventennio alla guida della Polizia Provinciale. Per meglio dire, l’ente ha deciso di non rinnovare l’incarico di posizione organizzativa a Raffaella Forni che è scaduto lo scorso 31 marzo. Al suo posto è stato scelto come nuovo comandante Gerolamo Quadrio, già vice comandante in passato dello stesso corpo di polizia. Raffaella Forni continuerà a svolgere il suo lavoro come agente.

La Lega Abolizione Caccia avanza pregiudizi pesanti sulla scelta della Provincia (“Noi pensiamo che la Comandante Forni non abbia accettato certe pressioni e certi ricatti provenienti dal mondo venatorio” si legge nella nota diffusa alla stampa) e si dice preoccupata che “verrà ulteriormente limitata l’attività di vigilanza venatoria sul territorio”.