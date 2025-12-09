Ponte dell’Immacolata: a Lecco 50% dei visitatori in più rispetto al 2024

Rispetto all’anno scorso si è passati da 41mila a 62mila persone

LECCO – La capacità attrattiva di Lecco continua a crescere, dimostrando l’enorme potenziale del nostro territorio e la forza di proporre iniziative interessanti per chi decide di venire nel capoluogo. In primis ovviamente le proiezioni di Luci su Lecco organizzate dagli Amici di Lecco e il Villaggio di Natale nelle piazze del centro, senza dimenticare la pista di pattinaggio o il Capolavoro per Lecco.

I numeri registrati nel Ponte dell’Immacolata (compresa anche la Festa del Patrono San Nicolò) – resi possibili grazie all’accordo stipulato da Confcommercio Lecco con un importante operatore telefonico – parlano chiaro: infatti il 6-7-8 dicembre 2025 Lecco ha potuto contare su 62.081 visitatori, contro i 41.071 dello stesso periodo del 2024. Un aumento del 50% davvero significativo. Complessivamente nei tre giorni le visite sono state 90mila (l’anno scorso erano state oltre 60mila).

Interessanti anche i dati relativi alla permanenza e alla provenienza, come evidenzia il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva: “Il 30% delle persone si è fermato tra le 2 e le 4 ore, mentre il 40% è rimasto a Lecco tra 1 e 2 ore. La stragrande maggioranza, 33.211 persone, proviene dalla provincia di Lecco. A seguire i visitatori sono in prevalenza delle province di Monza (5906), di Milano (4684) e di Como (4550). Sono numeri rilevanti, che da un lato mostrano l’attratività di Lecco e dall’altra fanno bene ai nostri commercianti e ai nostri imprenditori. Le Luci su Lecco organizzate dagli Amici di Lecco con la collaborazione di Confcommercio Lecco, le luminarie sostenute dai commercianti, il Villaggio di Natale e le altre iniziative natalizie rendono il capoluogo un punto di interesse per i lombardi che vogliono passare qualche ora di svago e che vogliono fare shopping in vista delle feste”.

I numeri registrati, fonte Analytics Confcommercio Lecco, sono certificati e hanno un’affidabilità pari al 92%.