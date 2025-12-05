Ponte dell’Immacolata. Traffico in aumento sulla SS36 verso le località di montagna

Previsti circa 31,4 milioni di spostamenti in auto a livello nazionale

“Fondamentale dotarsi, come previsto dalla normativa nazionale, di catene a bordo o pneumatici invernali”

LECCO – Nel Ponte dell’Immacolata, sulla rete Anas, società del Gruppo FS, sono attesi circa 31,4 milioni di spostamenti in auto verso località montane, capoluoghi e centri commerciali, per gite o acquisti ai mercatini di Natale.

“Durante queste festività, caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – dichiara l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – chiediamo a chi è in viaggio di rispettare i limiti di velocità, mantenere le distanze di sicurezza e evitare qualsiasi distrazione alla guida, in particolare l’uso del cellulare”.

“È inoltre fondamentale dotarsi, come previsto dalla normativa nazionale, di catene a bordo o pneumatici invernali. Ricordiamo sempre – sottolinea l’AD di Anas – che la sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. Come recita il nostro spot: quando sei alla guida, tutto può aspettare”.

Sulla rete Anas, in occasione di questo lungo weekend, è previsto un traffico in costante aumento: oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti da e verso i grandi centri urbani, e lunedì pomeriggio per i rientri verso le città.

Tra gli itinerari più interessati venerdì e sabato, come al solito, anche la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia. Il transito dei veicoli pesanti sarà vietato domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle ore 9 alle 22.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda: “quando sei al volante, guida e basta! Evita distrazioni, alcol e droghe per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it)”. Per una mobilità sempre aggiornata, è possibile consultare la situazione del traffico in tempo reale su smartphone e tablet tramite l’app gratuita “VAI” di Anas, disponibile su App Store e Play Store. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.