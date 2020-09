Ponte Kennedy, nuovi posti auto a Germanedo e riordino in via Valsugana: gli ultimi lavori

Verso la conclusione i lavori al Ponte Kennedy di Lecco

Ultimato il nuovo parcheggio di via Rovinata, riordino in viale Valsugana

LECCO – Via le transenne: sono terminati negli ultimi giorni i lavori di sostituzione delle ringhiere del Ponte Kennedy con l’installazione dei nuovi parapetti in acciaio inox sabbiato e la nuova illuminazione che di notte fa ne risplendere le arcate.

A breve inizieranno i lavori per la nuova pavimentazione dei marciapiedi, simile a quella posata sul camminamento del lungolago di Malgrate, realizzando una continuazione della passeggiata. La fine lavori prevista da crono-programma è a novembre ma potrebbe anche essere anticipata.

“Il ponte è ormai svestito delle strutture a sbalzo che sono servite per posizionare i nuovi parapetti. L’intervento illuminotecnico, molto bello, fa pendant con quello realizzato sul ponte vecchio ed ora manca solo la nuova pavimentazione” ha sottolineato l’assessore Corrado Valsecchi, presentando in mattinata, le ultime opere pubbliche dell’amministrazione uscente.

Tra queste il nuovo parcheggio realizzato in via Rovinata a Germanedo, insieme al parco grazie alla collaborazione con Casa Amica. “L’intervento è concluso e lo abbiamo aperto ai veicoli, per un totale di 15 posti auto che andranno a servire una zona dove mancavano parcheggi per i residenti” ha spiegato l’assessore.

Infine il progetto di Viale Valsugana dove, attraverso passaggi di proprietà, la Fiocchi Munzioni potrà disporre del piazzale per il parcheggio dei propri dipendenti, “il Comune invece entra in possesso della fascia di camminamento – dalla parte opposta della strada – dove troverà posto una pista ciclopedonale valorizzata a verde con i platani già presenti”.

Un intervento per mettere in sicurezza il passaggio dei pedoni e degli stessi dipendenti dell’azienda di Belledo, “una questione vecchia di 40 anni -racconta l’assessore – e che finalmente andiamo a sistemare”.