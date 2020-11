Ponte Nuovo chiuso per lavori, mattinata di disagi al traffico

Entrambe le corsie sono state chiuse per circa un’ora

Traffico e disagi per gli automobilisti in entrata e in uscita da Lecco

LECCO – Mattinata di code per gli automobilisti in entrata e in uscita da Lecco dal Ponte Nuovo.

Le due corsie del ponte sono infatti state chiuse al traffico per consentire agli operai di rimuovere il cantiere allestito per la sostituzione dei parapetti, ormai terminata. Inevitabili le code.

I disagi sono durati circa un’ora, dalle 9 alle 10, dopo di che la viabilità è lentamente tornata alla normalità.