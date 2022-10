Poco numerosi i veicoli in mattinata che hanno fatto ingresso verso Lecco dal Ponte Vecchio

L’assessore: “Inizio senza problemi. Ci aspettiamo più traffico dai prossimi giorni”. Il sindaco di Pescate: “Pochi hanno compreso, lo stop all’ingresso confonde le idee”

LECCO – Una novità importante per la viabilità che però al suo esordio è stata colta da pochi: non sono stati infatti così numerosi i veicoli che hanno transitato nelle prime ore della mattinata sul Ponte Azzone Visconti, nel primo giorno di apertura verso Lecco nella fascia oraria mattutina. In tutto 550, secondo le rilevazioni del Comune, i mezzi che dalle 6 alle 11 hanno percorso il ponte verso Lecco.

Non ci sono dati comparativi almeno recenti, essendo che dal 2014 il ponte non era più fruibile in direzione del capoluogo ma l’impressione, stazionando sul posto, è che almeno per oggi ci sia stato un utilizzo inferiore rispetto a quanto ci poteva aspettare.

“Intanto è andata – commenta l’assessore alla Mobilità, Renata Zuffi – la prima giornata sta trascorrendo senza problematiche, al contrario di chi prevedeva scenari peggiori. Sicuramente è una novità che deve essere ancora recepita. Io stessa ho verificato nella prima mattinata attraversando il ponte e ho visto che erano pochi i veicoli in ingresso. Ci aspettiamo un traffico maggiore dai prossimi giorni. Molte invece le persone che si spostavano a piedi o in bicicletta sulla corsia ciclopedonale, il cui utilizzo entrato nelle abitudini di molti”.

Del tiepido inizio se ne accorto anche il sindaco di Pescate, Dante De Capitani, decisamente interessato al provvedimento adottato dal Comune di Lecco per i benefici che dovrebbe portare alla situazione del traffico anche nella cittadina pescatese, quotidianamente interessata da incolonnamenti per chi si muove verso il capoluogo di provincia.

“Ho percorso il ponte intorno alle 8.30 ed era praticamente deserto – ci racconta – evidentemente pochi erano conoscenza di questa novità ed è ancora presto quindi per fare delle valutazioni. Alcuni forse non hanno ben compreso anche per via dello stop disegnato all’ingresso del ponte che forse confonde un po’ le idee. Di fatto questa mattina la maggior parte dei veicoli accedeva dal ponte Kennedy”. La segnaletica in questione, da quanto emerso, dovrebbe essere quella relativa alla rotatoria, ma l’occhio dell’automobilista può effettivamente cadere in inganno.

“In questa prima giornata non abbiamo visto dei miglioramenti – dice De Capitani – il traffico a Pescate si incanala ancora verso lo svincolo della SS36 e non su due direttrici. Speriamo vada meglio nei prossimi giorni”. Nel pomeriggio dalle 15 alle 20, il ponte sarà utilizzabile da Lecco verso Malgrate, per agevolare il traffico in uscita dalla città.

“A mio parere – aggiunge il sindaco di Pescate – bisognava lasciarlo aperto ai veicoli anche nel fine settimana, lo stesso la sera dopo 20 anche se questo aspetto interessa meno Pescate”.