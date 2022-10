Pesanti incolonnamenti al rientro di domenica, il Comune riapre il Ponte Vecchio

Lanciata una raccolta firme per ripristinare la precedente viabilità e cambiare la sperimentazione

LECCO – E’ trascorso con forti difficoltà sul fronte viabilistico quest’ultimo fine settimana in città, con la novità del Ponte Vecchio a fasce orarie ma aperto solamente ai pedoni tra sabato e domenica.

In realtà, non è stato il primo weekend di chiusura alle auto per il ponte, già la scorsa settimana il Ponte Azzone Visconti era rimasto chiuso ai veicoli, nonostante la concomitanza con il raduno degli alpini ed è stato aperto eccezionalmente solo la domenica mattina.

Questa domenica, però, la situazione del traffico è stata complicata al punto da sollecitare la decisione del Comune di riaprire il ponte in uscita dal capoluogo, dalle 18 alle 20, per consentire il defluire delle code.

Del resto, il rientro della domenica si ripercuote solitamente sul lungolago per uscire dal Ponte Kennedy e sul Ponte Manzoni della Statale 36, per chi da lago e Valtellina si sposta verso la Brianza e il milanese. Il Ponte Vecchio è però una valvola di sfogo utile al traffico ordinario che da Lecco deve muoversi verso Malgrate e Pescate e per i veicoli che si incolonnano su Corso Martiri nel tentativo di raggiungere lo svincolo della super.

Altro nodo critico sono i nuovi sensi di marcia tra via Aspromonte, via Bezzecca e via Adda a causa della difficoltà di immissione dei veicoli alla rotonda davanti al Ponte Nuovo, soprattutto quando il traffico è intenso, che crea di conseguenza incolonnamenti sulle citate vie.

Un ulteriore problema riguarda la fascia pomeridiana, anche nei giorni feriali, con l’uscita degli studenti da scuola tra le 13 e le 14 che intasa inevitabilmente le strade dal Caleotto a scendere verso via Amendola e il centro e che, a quell’ora, trova il Ponte Vecchio chiuso e pedonale fino alle 15.

Tutto da rifare? Il Comune aveva già spiegato che si tratta di una sperimentazione e che potranno essere effettuati ‘ritocchi’ all’attuale impostazione, nel frattempo c’è chi raccoglie le firme per chiedere di cambiare.

“In questi giorni, è sotto gli occhi di tutti come la nuova viabilità introdotta tra il Ponte Vecchio ed il Ponte Nuovo stia paralizzando il traffico veicolare, specialmente nel fine settimana e nelle ore di punta infrasettimanali” dice Giacomo Zamperini, consigliere comunale di FDI promotore della petizione che chiede, oltre ai vecchi sensi di marcia, la riapertura del ponte nei fine settimana e una sperimentazione diversa delle fasce orarie, ovvero da mezzanotte alle 12 in entrata verso Lecco e dalle 12 a mezzanotte in uscita dalla città.

Inoltre si chiede la predisposizione di un ‘Piano del Traffico Alternativo’ efficace, spiega il consigliere comunale, “che permetta durante le emergenze di non paralizzare la città ogni qualvolta si verifichi un incidente, anche di tipo modesto, un allagamento dei tunnel, un evento di richiamo particolare o, più semplicemente, un bel fine settimana soleggiato”.