Ponte Vecchio: nuovi orari, aperto in uscita da Lecco anche nel weekend

Anticipata alle 14 l’apertura del Ponte Vecchio in direzione Malgrate

Nel fine settimana non sarà più solo pedonale, aperto nel pomeriggio in uscita dalla città

LECCO – Cambiano gli orari del Ponte Vecchio: è il Comune a rendere note le nuove fasce orarie che, in parte, vengono incontro alle richieste avanzate durante le prime settimane di sperimentazione e che dunque possono essere accolte positivamente dai fruitori della zona.

Intanto si riduce la fascia oraria ‘pedonale’ durante i giorni feriali, ovvero quell’intermezzo dalle 11 alle 15 in cui il ponte chiudeva completamente ai veicoli: da sabato, con la nuova ordinanza del municipio,

il ponte riaprirà alle 14 in direzione Malgrate quindi con un’ora di anticipo rispetto alla situazione attuale. In questo modo si dovrebbe agevolare il traffico legato in particolare all’uscita degli studenti da scuola.

La seconda novità riguarda i fine settimana, durante i quali il Ponte Azzone Visconti non sarà più esclusivamente pedonale ma resterà aperto nel pomeriggio, sia il sabato che la domenica, dalle 20 alle 14.

Nello specifico il ponte sarà transitabile: