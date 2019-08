Porcino da record, la piccola Alice immortalata con un fungo da sette etti

La piccola Alice con un porcino da record

Il 2019 si conferma un’ottima annata per i cercatori di funghi

LECCO – A quanto pare il 2019 sembra proprio essere una annata ottima per i funghi. Proprio in questi giorni sulle montagne del Lecchese, e non solo, i fungiatt stanno facendo incetta del prelibato frutto della terra.

Nella fotografia inviata alla nostra redazione ecco la piccola Alice con un porcino da record: un fungo trovato in Valsassina (il posto preciso, ovviamente, è segreto) della bellezza di sette etti, grammo più grammo meno… sicuramente sufficiente per fare un bel risotto!