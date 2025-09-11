PortofrancoLecco riparte anche quest’anno: supporto gratuito allo studio per studenti delle superiori

Da ottobre riparte il servizio di aiuto allo studio individuale

Iscrizioni aperte da lunedì 6 a giovedì 9 ottobre

LECCO – Anche per l’anno scolastico 2025/2026 torna PortofrancoLecco, il servizio dedicato agli studenti delle scuole superiori che offre un aiuto individuale e gratuito nello studio delle materie scolastiche. Grazie al prezioso impegno di docenti volontari, ogni studente può ricevere un sostegno personalizzato, costruito su un rapporto diretto e di fiducia con il tutor.

La sede si trova presso l’Istituto Casa degli Angeli, in via Belvedere 31 a Lecco, che ospita l’iniziativa con disponibilità e attenzione. Il servizio sarà attivo a partire dal 28 ottobre, tutti i martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:30 alle 17:30.

Le iscrizioni saranno aperte nei giorni da lunedì 6 a giovedì 9 ottobre, dalle 14:30 alle 17, presso la stessa sede. È necessario prenotare il proprio posto contattando in anticipo l’organizzazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: portofranco.lc@libero.it