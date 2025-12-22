Poste. Arrivano i locker per spedizione e ritiro automatico dei pacchi, ecco dove

Installati negli uffici di Calolziocorte, Malgrate, Mandello e Merate

I locker consentono di migliorare la qualità dei servizi per gli utenti

LECCO – Negli uffici postali di Calolziocorte, Malgrate, Mandello del Lario, Merate è stato installato ed è operativo un locker che consente di spedire e ritirare i pacchi in autonomia. I dispositivi offrono orari di apertura estesi, consentendo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce, rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per gli utenti.

I moderni e tecnologici dispositivi “fai da te” sono facili da utilizzare grazie a uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e sono collocati in numerose località. Per effettuare il ritiro di un pacco è sufficiente utilizzare il codice di ritiro ricevuto via mail o via sms entro tre giorni lavorativi dal deposito, decorsi i quali il pacco viene restituito al mittente.

Per effettuare il reso di un pacco o la spedizione prepagata, invece, è necessario individuare sul sito poste.it il locker più comodo tra quelli disponibili e seguire le istruzioni indicate sullo schermo. Poste Italiane prende in carico il pacco per la consegna al destinatario. I locker sono predisposti per accettare pacchi di dimensioni massime di 36x37x56 centimetri e fino a 15 kilogrammi di peso.