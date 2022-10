I nuovi Postamat sostituiscono i precedenti

Sono in funzione tutta la settimana 24 ore su 24

LECCO – Poste Italiane ha attivato due nuovi sportelli automatici ATM Postamat nei comuni di Merate e di Lecco, in sostituzione dei precedenti.

Gli sportelli sono in funzione tutta la settimana 24 ore su 24, e consentono varie operazioni quali il prelievo di denaro contante (fino a un massimo di 600 euro al giorno e di 2500 euro al mese), interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte PostePay, pagamento di principali utenze e bollettini di conto corrente postale.

I nuovi Postamat sono dotati di tecnologia di ultima generazione e possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte PostePay.

Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale a elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, come una soluzione anti-skimming, capace di prevenire la clonazione di carte di credito, e un sistema di macchiatura delle banconote. Essi dispongono, inoltre, della nuova funzionalità “cardless“, che consente di prelevare denaro facilmente e in pochi passaggi, attraverso le app PostePay e BancoPosta, utilizzando lo smartphone al posto della carta.

I nuovi sportelli sono situati all’esterno degli Uffici Postali, situati in Via della Rondinella 6 a Merate e in Corso Emanuele Filiberto 78 a Lecco (Maggianico).

Orari Ufficio Postale di Merate:

Dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 19.05 ;

Il sabato dalle 08.20 alle 12.35.

Orari Ufficio Postale di Lecco 4: