Poste Italiane. Dal 1° settembre riaprono tutti gli uffici della provincia

Dopo la pausa estiva, tornano gli orari consueti per il pagamento delle pensioni e per tutte le altre operazioni

Per evitare code e lunghe attese, è possibile prenotare il proprio turno comodamente online, tramite app o telefono

LECCO – Tutti gli uffici postali della provincia di Lecco torneranno ad essere operativi con i consueti orari di apertura a partire da lunedì 1° settembre. La riapertura completa segue la pausa estiva che ha interessato alcune sedi nel corso del mese di agosto, garantendo così un servizio regolare e capillare a partire dal nuovo mese.

Per risparmiare tempo ed evitare possibili attese più lunghe del normale al rientro in città, Poste Italiane ricorda che è possibile prenotare il proprio turno tramite il sito www.poste.it, la nuova app Poste Italiane o, per chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, telefonando al numero 06 45264526. In provincia di Lecco, 18 sedi postali offrono il servizio di prenotazione da remoto.

Prenotare tramite il sito o l’app Poste Italiane è semplice: dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, si sceglie il servizio desiderato tra le opzioni disponibili, come “Bollettini”, “Versamenti, prelievi, F24, ricariche e altri pagamenti”, “Posta e Pacchi”, “Carta PostePay, Energia e Telefonia”, “Buoni e Libretti”, “Assicurazioni RC Auto”, “Conto corrente, Finanziamenti, Investimenti e assicurazioni”, “SPID” e “Tutte le altre operazioni”, quindi si selezionano l’ufficio, il giorno e l’orario preferiti.

Al termine verrà generato un QR code che, in caso di arrivo in anticipo o in ritardo rispetto all’orario prenotato, dovrà essere convalidato all’ingresso dell’Ufficio Postale avvicinandolo al lettore ottico del totem Gestore delle Attese presente in sala, per essere chiamati dal primo sportello disponibile.

La prenotazione telefonica al numero 06 45264526 è assistita dall’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane, che consente ai clienti di indicare con poche e semplici parole il motivo della visita, il giorno e l’orario preferiti. L’IA elabora ogni richiesta e propone soluzioni compatibili, offrendo la possibilità di accettare o modificare gli appuntamenti in modo semplice e veloce.

Il servizio è disponibile per circa 54 mila cittadini della provincia di Lecco in possesso di un numero telefonico certificato sul sito poste.it o associato a strumenti di pagamento Poste Italiane. Dopo la conferma dell’appuntamento, il sistema riepiloga i dettagli della prenotazione e invia un promemoria via e-mail e SMS. Chi ha già installato l’app Poste Italiane troverà la card dell’appuntamento direttamente nella schermata iniziale, da cui potrà gestire la prenotazione in totale autonomia.