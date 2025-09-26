Poste Italiane porta le colonnine di ricarica elettrica nei Comuni lecchesi

Presentato a Lecco il progetto nell’ambito di Polis: installazioni senza costi per le amministrazioni e già nove colonnine attive in sei paesi della provincia

Durante l’incontro alla sala Don Ticozzi sono stati illustrati i progressi del piano: 45 uffici postali ristrutturati, 79 già attivi con i servizi INPS e certificati anagrafici digitali

LECCO – Svolta green per la provincia di Lecco. Poste Italiane ha presentato oggi, presso la sala provinciale Don Ticozzi, il piano per l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici negli spazi pubblici messi a disposizione dai Comuni. L’iniziativa, interamente a carico dell’azienda e senza costi per la Pubblica Amministrazione, rientra nel progetto Polis, pensato per favorire la coesione economica, sociale e digitale nei piccoli centri.

All’incontro hanno partecipato Federico Sichel, Responsabile Relazioni Istituzionali Nord Ovest di Poste Italiane, Giulio De Leonardis, Responsabile Pianificazione Operativa e Gestione di Risorse Energetiche, insieme a numerosi sindaci della provincia.

In sei Comuni lecchesi – Calolziocorte, Civate, Introbio, Lierna, Malgrate e Merate – sono già state installate e attivate nove colonnine. L’obiettivo è quello di estendere ulteriormente la rete e favorire la mobilità sostenibile anche nelle aree più periferiche.

Durante l’incontro è stato fatto anche un bilancio dei risultati raggiunti grazie al progetto Polis. Ad oggi sono 45 gli uffici postali ristrutturati in provincia di Lecco, 3 quelli attualmente interessati dai lavori e altri 12 verranno completati entro la fine dell’anno, per un totale di 60 sedi. In 79 uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti è già possibile richiedere certificati anagrafici e di stato civile tramite la piattaforma Anpr, insieme a tre certificati INPS – cedolino della pensione, certificazione unica e modello OBIS M – oltre ai servizi legati agli atti di Volontaria Giurisdizione.

“La Provincia di Lecco ha accolto con favore l’invito di Poste Italiane a condividere i risultati del progetto Polis con i Comuni del territorio – ha dichiarato la presidente Alessandra Hofmann –. Si tratta di un’iniziativa ambiziosa che promuove coesione sociale e riduce il digital divide nei piccoli centri. I nuovi spazi e gli strumenti tecnologici faciliteranno l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione”.

Con questo progetto l’azienda conferma il proprio impegno per la sostenibilità e la modernizzazione dei servizi, rafforzando il legame con il territorio lecchese.

Per i Comuni interessati a richiedere l’installazione delle colonnine di ricarica, Poste Italiane ha attivato una casella di posta dedicata: piccolicomuni@posteitaliane.it.